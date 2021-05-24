李玉芬曾在訪談中談及出道經歷。（翻攝自國家電影中心影片）

80多歲的資深演員李玉芬曾演出《嘆煙花》、《黑金》等電影，活躍於台語片與擔任配音員，恬娃23日在臉書透露「資深藝人李玉芬阿姨已於4月26日逝世，去當快樂天使了」，並代李玉芬女兒感謝大家的關心支持及照顧。資深製作人周遊（阿姑）、導演李朝永過去曾與李玉芬合作過戲劇《嫁妝一牛車》也頗有私交，對於老友辭世，阿姑24日受訪時難過不捨，但表示因為近期疫情的關係，所以沒能去參加告別式。

李玉芬與已故藝人張美瑤同期出道，為玉峯影業演員訓練班第一期學員，幾年前她身體較為硬朗時，還曾在國家電影中心的訪問影片中娓娓道來出道過程。李玉芬生前最要好朋友資深藝人莊麗痛失好友哀慟不已，「她已經病很久了，比我還年輕，但這也是她的命」，她說李玉芬已經出殯，家人也會為她舉行基督教追思儀式，但現在疫情嚴重，自己因年事已高且身體欠安休養中，家人不讓她出門，所以沒有去送好友最後一程，且李玉芬的家人發布追思會訊息時，就考量正值疫情肆虐，已告知大家不克前來無妨。

周遊受訪時表示，當年她籌拍《嫁妝一牛車》，住她家隔壁的台視一線女演員王晴美推薦表姊李玉芬參與演出，拍了戲後就變成朋友，雖然後來自己改拍國語劇，沒有再跟她合作，但私交一直都不錯，常到家裡聚會。她說李玉芬兒女都很孝順，私下雖然不愛講話、個性內向，但為人熱心、很關心朋友，多年前就算摔跤骨頭斷了、行動不便，仍堅持要拄著拐杖來參加她的明星演唱團，還是她勸對方不要再勉強來。

周遊透露，她的前夫、導演馮凱的爸爸陳建良與李玉芬、莊麗等人都是台視老友會成員，多年前經常在外地拍戲的馮凱曾經拿20萬請莊麗幫忙照顧爸爸，「李玉芬會開車，就常開車載莊麗買東西一起去基隆的安養院看阿凱的爸爸」。

李玉芬多年前曾上過康康、郁方主持的《大家來說笑》，一向關心資深藝人的康康表示，她是一個非常和藹可親的長輩，希望她一路好走，「阿姨應該只有上過我們節目，因為她人很好、很正經嚴謹，不會講八卦，也不會亂開玩笑，所以應該不太可能上其他電視節目。阿姨都是演媽媽婆婆居多、很少演壞女人，私底下、螢幕上都是很好的人」。此外，演藝總工會理事長康凱則是透過媒體告知才知道此噩耗，也對此難過不已。

(中時 )