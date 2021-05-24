台中市大里區中山路一棟社區今（24日）天傳出一起家庭悲劇，警消獲報前往救援，破門而入時發現一家4口疑似輕生，當場一對夫妻與一名男童，已明顯無生命跡象，釀3死，只有1名6歲女童在客廳還有微弱氣息，經送醫治療已無大礙。據了解，女童因為聞到房間臭臭的，跑到客廳睡才躲過死劫。

經警方初步調查，死亡的一對夫妻是從事板模工的藍姓夫婦（父38歲、母張姓39歲），24日上午在家沒出門工作，因為老闆聯絡不到人上工，找藍男住處社區管理員聯絡房東，再會同員警開門，一進到房內就看到藍姓夫妻倆與小兒子，疑在房間內輕生，躺在床上已無氣息，只有一名躺在客廳的女童倖存。

據了解，女童在房間裡因為聞到臭臭的味道，就一人跑到客廳沙發上睡，沒想到因此逃過死劫，但一夕間與父母及弟弟天人永隔，不禁員警感到不捨。

員警與房間開門後，進到房內一度以為一家4口都已無生命徵象，不料女童卻突然醒來起身，把現場員警嚇了一大跳，上前檢查身體狀況，立即將女童送醫，幸沒有大礙。

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