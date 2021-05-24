最新一期《亞洲週刊》以封面專題指責「綠營防疫破功8宗罪」，民進黨今天指控，在台灣疫情嚴峻，全民正團結一致共同防疫之際，香港《亞洲週刊》趁機以認知戰打擊我方的防疫士氣、意圖影響防疫效果，最終危害的是人民健康安全，呼籲社會大眾應提高警惕。

民進黨指出，台灣人民和政府正共同攜手合作防堵COVID-19疫情，無論是社區防疫和邊境防疫，皆用最嚴謹和高規格方式應對，毫不鬆懈。

民進黨認為，台灣的經驗可以證明，在民主國家，透過定期記者會公布最新疫情資訊，中央地方努力攜手防疫，讓公民社會知道國家防疫政策方向，公民社會也會自發性的配合各項防疫作為。即時當前面臨疫情變化的挑戰，台灣的公民社會依然能夠發揮集體合作的精神，響應且落實「實聯制」等科技防疫，不但周邊國家取經，也包含我們對於隱私的尊重，這些都是民主國家防疫措施的成熟展現。

不過，此波病毒的傳播力更甚以往，在台灣人民發揮集體公民素養、配合政府防疫管制，力抗病毒之際，民進黨指責《亞洲週刊》是趁亂扯後腿，對台灣防疫作為進行似是而非的評論，就是為了打擊台灣民心士氣、干擾台灣在國際上的防疫形象，此劣等宣傳手法令人不齒。

民進黨強調，過去一段時間以來，《亞洲週刊》不只貶抑台灣民主表現，也處處打壓香港民主抗爭活動，甘願成為中國共產黨大外宣之喉舌。

儘管該雜誌之前曾是亞洲指標性的華文國際媒體，但民進黨指控如今卻成共產黨宣傳工具，令人惋惜。去年當中國爆發COVID-19疫情時，對中國官方刻意隱匿疫情的作法，《亞洲週刊》選擇噤聲；對北京當局的各種獨裁專橫作為，也從未見過《亞洲週刊》敢於批評。如今卻高調譏諷台灣防疫，刻意在台灣人民的傷口灑鹽，此等見獵心喜、幸災樂禍的心態，顯示其作為特定政治勢力大外宣工具的角色表露無遺。

(中時 )