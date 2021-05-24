桃園金沙酒店染疫民眾也不怕。觀音一家KTV小吃部，無視政府因疫情嚴重嚴查八大行業，竟還偷偷拉下鐵門營業，警方昨晚突擊臨檢，分別在包廂內查獲8名正在酒酣耳熱的男女，業者還辯稱是親友與借住友人，全都遭到違反疾病傳染管制條例送衛生局裁罰。

警方進入店內查看，分別在1樓前廳及KTV包廂、2樓房間等處所，共查獲8名男女群聚。(戴志揚翻攝)

疫情持續嚴峻，全國各地進入第三級警戒，桃園市八大行業及網咖、電子遊戲場等休閒娛樂場所暫停營業至6月8日，但仍有業者無視防疫規定，大園警分局新坡派出所於23日晚間，在觀音區中山路一段上查獲一處附設KTV的小吃店，室內有8人群聚，警方蒐證後函請衛生局裁罰。

大園警方表示，為防止八大行業等休閒娛樂場所未依規定停業，形成防疫破口，警方持續加強巡查，避免業者化明為暗私自營業。新坡派出所員警於23日21時許，至觀音區一間小吃店巡查，陳姓負責人走出店門後，店內人員隨即將門關上試圖躲避查緝，警方覺得可疑當場要求負責人開門配合臨檢。

警方進入店內查看，分別在1樓前廳及KTV包廂、2樓房間等處所，共查獲8名男女群聚，業者聲稱在場都是親友及住客，未對外營業，由於現場沒有實施實名制登記，亦無量測體溫設備，涉嫌違反相關防疫規定，警方蒐證後依法函請衛生局裁罰。

大園分局新坡派出所所長梁喬惟表示，23日晚間巡邏行經觀音區一處小吃店時，發現該店家人員將門關上試圖躲避查緝，警方立即要求負責人開門配合臨檢，當場在店內查獲8名男女群聚，現場亦未實施實名制登記及量測體溫，違反相關防疫規定，警方蒐證後依法函請衛生局裁罰。

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警方呼籲，三級警戒期間，防疫措施更加嚴格，未依規定佩戴口罩者，將依照「傳染病防治法」處以新臺幣3000元至1萬5000元罰鍰；另違規聚會、參加宗教活動、特定場所未依規定停業者，也將依法開罰6萬至30萬元，請民眾切勿心存僥倖以身試法。

(中時新聞網)