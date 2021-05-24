因應疫情急遽升溫，台中市文化局閉所屬文化場館及圖書館等52處館舍至6月8日，在地演藝團隊在5、6月間共有190場活動取消或延期。為協助藝文團體度過難關，「2021表演藝術相挺PLUS」紓困徵件第一波在今年5月已核定48組演藝團體，總經費600萬元；第二波立即上路，將於6月1日起收件，單一團隊最高核定20萬元。

文化局指出，因應疫情嚴峻，自5月16日起關閉所屬藝文場館，全國疫情警戒在5月19日提升至第三級，演藝團隊活動紛紛取消或延期，台中市在地演藝團隊5月至6月取消或延期超過190場活動，藝文工作者面臨生存經營難題。

文化局指出，因應疫情，去年推出「藝文紓困3＋2」及「藝文紓困2.0」等措施，今年2月啟動「2021藝文紓困」計畫，提供「場館免費」、「紓困徵件」、「放寬期程」及「諮詢平臺」四大措施，因應疫情急遽升溫，紓困措施擴大並延長執行到年底，協助演藝團體度過難關。

文化局指出，「紓困徵件」第一波在今年5月已核定48組演藝團體，總經費600萬元，團體因應疫情可將計畫調整為線上或戶外演出。第二波自6月1日起收件，鼓勵藝文團隊在疫情期間持續累積創作能量。

文化局指出，在中市立案演藝團體可提出申請「紓困徵件」，提案計畫包含樂譜、劇本和舞碼之編創、技藝傳承、教案研發、講座課程等類型，單一團隊最高核定20萬元，第一期款的撥款比例可達80％，降低團隊在計畫前期的支出負擔。

此外，「場館免費」，自今年1月至12月期間使用文化局各中心演藝空間，場租免費；「放寬期程」是獲文化局補助的表演藝術活動，因應疫情得延期至年底前辦理；「諮詢平台」則提供專業諮詢及輔導，並透過「台中市政府演藝團體平台TCGPA」line官方帳號，即時發布文化部與中市文化局藝文紓困資訊。

(中時 )