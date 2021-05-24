為避免山區成為防疫破口，新北市新店銀河洞步道、瑞芳區無耳茶壺山步道、三峽區五寮尖步道等30處登山步道口已拉封鎖線，封閉至28日，開放時間將視視疫情發展做滾動式檢討。（三峽區公所提供）

本土疫情升溫，市場、老街等都市區域每逢假日人跡罕見，為防堵民眾上山躲疫情，避免防疫破口。新北市陸續封閉登山步道，新店銀河洞步道、瑞芳區無耳茶壺山步道、三峽區五寮尖步道等30處登山熱點封閉至28日，其餘未封閉山區也貼上公告或封閉涼亭等處，避免群聚風險。

因應三級警戒，新北市公園設施、8大場所皆宣布暫停使用、營業，中央和地方政府紛紛呼籲民眾減少出門，雖然市區冷清，但仍有部分民眾進入戶外登山景點。為避免山區成防疫破口，各區公所陸續封閉轄內登山步道和戲水區。

新北市觀旅局表示，5月中旬起已陸續封閉多處熱門登山打卡點，分別是：瑞芳區的基隆山步道、無耳茶壺山步道和三貂嶺登山步道，新店區的獅頭山步道、和美山步道和銀河洞步道，三峽區的五寮尖步道，林口區老公崎步道、森林步道、新林步道和太平濱海步道，汐止區和石門區所有登山步道。

觀旅局補充，開放時間將視視疫情發展做滾動式檢討，而未封閉的登山步道口皆有設置告示牌，呼籲民眾戴口罩、保持社交安全距離，區公所人員也會加強巡邏。另外，夏季熱門戲水點大豹溪流域也遭封閉，三峽區公所表示，大豹溪前陣子常有民眾群聚戲水，接獲通知後，已陸續將東眼橋、樂樂谷等大豹溪流沿岸景點封閉。

(中時 )