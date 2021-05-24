金門機場「快篩令」遭中央半夜發稿撤銷，民航站今天上午雇工拆除快篩門，縣長楊鎮浯隨即在臉書強調，會持續與中央溝通，再次備文，也會委託合法廠商，提出進口疫苗的要求，請中央依程序儘速審核通過，勿再以任何理由阻擋，沒想到楊鎮浯的臉書竟遭酸民灌爆，讓許多網友感到不捨，大喊縣長加油。

楊鎮浯今（24日）在臉書表示，「5月17日已發函致中央疫情指揮中心請求在各國內機場設置快篩站，並表達如無法執行，建請同意在尚義機場設置快篩站，該文至今未獲中央任何回應。甚至5月21日再度函文，依舊已讀不回」、「針對中央撤銷公告，表示遺憾之餘，但快篩是為了金門好，相關政策將會調整為『非強制性勸導入境旅客進行快篩』，並請衛生局依程序報請中央同意。」最後，楊鎮浯向政府喊話，請中央支持金門防疫作為及核准進口疫苗，屆時請中央依程序儘速審核通過，勿再以任何理由阻擋。

不過，楊鎮浯此文，竟遭大批酸民攻擊，「金門國是要獨立還是回歸中國了嗎」、「金門你們就封縣吧！都不要出入，等疫情過再解封，祝福金門戰勝疫情」、「金門什麼時候升格變成國家？我從台北飛到高雄也不用篩檢。為何飛到金門縣要篩檢？什麼時候我們多了一個金門楊總統」。

網友留言。(圖片摘自楊鎮浯臉書)

看到楊鎮浯遭酸民攻擊，許多網友也在其po文下方湧入打氣的留言，「全力支持縣長，縣長加油加油」、「天佑台灣，天佑金門，縣長加油，祈望金門零確診」、「支持縣長，做對的事情」、「對的事做就對了，學學雙北市長，縣長加油」，另有網友直言，「真多1450，這個國家問題很大」、「好多1450出征囉」、「陳時中就藉口一堆，無能不做事，他最擅長的就屬做秀曝光，最可惡的事，未出事時權力一把抓，出事了責任就往外推，老拖防疫後腿的，我看就屬他了」、「感謝縣長替金門人健康把關，這時間人命重要還是法規程序重要？難道還要再一次病毒跑的比公文快嗎」。

(中時新聞網)