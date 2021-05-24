▲新冠肺炎疫情嚴峻，民眾出國全副武裝將全身包緊緊，包括行李。（陳麒全攝）

國內新冠肺炎本土案例每日新增確診人數都以數百人次增加，全國疫情警戒已提昇至三級，為阻絕跨境傳染，交通部長王國材要求全國17座機場徹底清潔消毒，桃園國際機場23日上午9時，已進行全面清潔消毒工作，特別針對旅客可能接觸的東西，舉凡物品、物件、地板、牆面、廁所，都已加強清，為加強防疫工作，桃機將每日大清消。

桃園機場公司總經理但昭璧表示，桃園機場一向都把環境清潔與消毒工作，列為主要的工作事項之一，從始至終都是如此，尤其是疫情期間，還特別加強了清潔與消毒。雖然23日已進行全面深度清消，但今日（24日）上午11時，再請機場內各單位再一次深度清潔。

但昭璧強調，這次將清潔的重點放在「旅客和民眾直接接觸到的物件」，舉例來說，開飲機、報到機、販賣機、電梯的觸摸面板，以及其他旅客可能碰觸到的物件。

他也指出，從明天（25日）起，每天都會請各單位做一次大消毒、大清潔，會一直持續下去，希望桃機裡面不會有任何讓旅客、民眾有疑慮的地方。

(中時 )