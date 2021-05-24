根據國防部最新送達立院書面報告，國防部各單位轄管之前總統蔣中正及蔣經國塑(遺)像、命名空間等合計共256處，均於各營區範圍內，與促進轉型正義條例第5條提及，出現於公共建築或場所之紀念物範疇不符；主張處置非僅拆除單一選項，可採取多元方式達社會和解。

國防部今日提出「國防部轄管蔣中正、蔣經國前總統相關象徵物多元處置方式」書面報告，主張蔣中正及蔣經國兩位總統是國軍建軍發展歷程的一部，相關紀念物具先啟後意涵，應尊重歷史傳承。

國防部長邱國正在擔任退輔會主委時，即反對拆遷退輔會轄下榮家等各單位的蔣中正銅像，他說，社會大眾各自有理念、信仰，「不必去拆別人家神主牌」。

國防部報告指出，蔣中正總統是黃埔陸軍官校第一任校長，亦是國民革命軍之父，與國軍歷史有不可分割淵源，國軍尊重歷史傳承，秉持「效忠國家，愛護人民」核心價值，以誓死衛國的精神及具體行動保衛國家生存發展與自由民主，犧牲生命在所不惜，更是不容抹滅的歷史，如為避開人放棄跳傘而殉職的空軍王同義上校和莊倍源校、執行漢光演習任務殉職的陸航簡任專少校和陸戰隊阿瑪勒.道卡杜中士等官兵，皆是為了國家、百姓與同袍，捨生取義的崇高例證。

報告指出，歷史的軌跡不斷向前推進，國軍保國衛民信念長存青史，代代傳承，蔣中正及蔣經國兩位總統是國軍建軍發展歷程的一部，相關紀念物具先啟後意涵，教育官兵承襲勇於用生命換取國家與百姓安全，本部續藉由「繼志承烈，踵武前賢」意涵，以「軍隊國家化」、「軍人武德」、「效法典範」及「傳承榮光」等主題，以多元管道教育官兵國軍光榮歷史及堅定愛國愛民信念。

報告指出，對於「公共空間」的定義，法律概念的解釋為，供不特定多數人共同使用、集合並得以出入之場所，審視國軍所屬營區，為官兵專屬之駐訓場域，而本部轄管兩蔣塑(遺)像及相關命名空間，均於各營區範圍內，與促進轉型正義條例第5條提及，出現於公共建築或場所之紀念物範疇不符;另本部配合轉型正義政策推動，賡續與促轉會保持密切聯，並依該會建議處置非僅拆除單一選項，可採取多元方式達社會和解。

(中時 )