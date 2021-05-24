衛福部長陳時中日前喊出「校正回歸」一詞，引發各界議論，不少人表示不再相信指揮中心公布的確診數。對此，資深媒體人黃暐瀚呼籲別再嘲諷「校正回歸」，不管這用詞有多值得大家網路對戰，台灣疫情嚴峻，是不爭的事實，真正該校正回歸的是「態度」。

黃暐瀚今（24）日在臉書表示，22日指揮中心公布的「321+400」，相信很多人都被震撼到了，震撼於一天「721例」本土確診，也震撼於第一次聽到指揮中心提出「校正回歸」的用語。對於不是醫師、不在指揮中心，也不負責調查疫情的老百姓來說，黃暐瀚認為，「321＋400=721」，其實沒有太大意義。

對民眾來說，黃暐瀚指出，5月22日那天，台灣就是多了721新增本土病例，至於這721例分別哪天發病？哪天檢測？哪天填寫資料？又是何時送到指揮中心？這不是老百姓會真的想要知道，或需要知道的事。

衛福部長陳時中喊出「校正回歸」新詞引發熱議。（圖/資料照）

但他也表示，「321+400」對醫護人員來說、對傳染病學專家來說，也許有意義，所以不管是直接稱721，或是要本土321＋校正回歸400都可以，沒有到「蓋牌」、「掀牌」，誰漏報？誰隱匿？那麼嚴重的問題。

若真要隱匿，黃暐瀚說，也不會事後公布了；如果要說漏報？根本不是地方政府負責上報，所以他勸那些在第一時間怪罪「雙北漏報」的意見領袖們，可以停一停了，現在不是吵架的時候，簡單的說，就是量多了所以通報遲緩，沒有人願意這樣，也沒有人真的犯錯。

黃暐瀚強調，真正該「校正回歸」的，是台灣人「明辨是非的態度」，是「搶購疫苗的積極度」，過去因為沒有疫情，大家還有時間吵政治口水，對於搶購疫苗也不積極；而現在不同了，沒有疫苗連國門都走不出去，搶購疫苗是當務之急。

此外，黃暐瀚也舉例韓國總統文在寅前兩天風光訪問華府，促成三星仁川廠，將代工美國莫德納疫苗的簽約，從今年第三季開始（七月），韓國不但有「ＡＺ廠」（安東市），還有「莫德納廠」，這對疫苗短缺的台灣來說，是值得借鏡的。

日本則早早購買了1.2億劑的AZ疫苗，但前幾天施打後有所疑慮，目前暫停施打。日本內閣計畫花大錢，增購2.5億劑的新冠疫苗（輝瑞5000萬、莫德納5000萬、Novavax1.5億）。黃暐瀚建議，日本不打的AZ，有可能轉賣，也許台灣可以爭取購入。

(中時新聞網)