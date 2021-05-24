針對衛福部撤銷金門機場快篩站公告一事，楊鎮浯縣長今天在《給鄉親的一封信》中說明縣府17、21日兩度發函中央疫情指揮中心，但中央均已讀不回，讓人十分遺憾，希望委託合法廠商進口疫苗，中央依程序盡快審核通過，莫再以任何理由阻擋。

楊鎮浯說明，縣府在5月17日發函中央疫情指揮中心，請求在各國內機場設置快篩站，並表達這是金馬澎3離島的共同想法，如無法執行，建請同意在尚義機場設置快篩站，但未獲中央任何回應，縣府於5月21日再度函文，但中央依舊已讀不回。

針對媒體報導，中央疫情指揮中心指縣府並未正式告知，並提出書面申請即逕行公告，楊鎮浯強調「這是錯誤的誤導!」希望事實可以獲得澄清。他也決不會放棄以高強度、高密度的政策作為，積極保護金門免受疫情入侵與威脅，將持續再次發函與中央溝通，直至中央同意為止。

楊鎮浯並表示，縣府會在最快的時間之內，透過合法的廠商向CDC（衛生署疾病管制署）提出進口合法疫苗的申請，此事關係金門鄉親的健康和安全，也是縣府為鄉親把關的最後一步，希望CDC不要再有任何的理由來阻擋。

楊鎮浯在信中也特別拜託旅台鄉親和近期擬往返金門的朋友，為了個人健康安全、也為了金門好，在5/28疫情高峰前暫停往返台金之間。

(中時 )