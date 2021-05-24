台灣過去1年多的平靜自由生活被打破，已連日新冠確診數破百，全台進入第三級警戒，不但許多公司行號啟動線上工作模式，教育部也讓各級學校停課，改採遠距教學，如此限制行動，都是為了全民共同防疫，盡可能減少出門機會，斷絕感染，許多名人也公開發文呼籲配合防疫規範，包含前「飛鷹三姝」成員、知名歌手裘海正。

台灣疫情緊繃，不只學生在學業學習上需要克服環境上的困難，事實上不分年齡、職業，都因為疫情而需要大幅調整，台灣人民真正在面臨「防疫新生活」，無論個人調適得如何，無可避面的這過程都會產生不小的壓力。

知名歌手裘海正昨(5/23)就特地在臉書上po文，溫馨勸大家疫情期間更需要保持「正向思考」，因為現在為防疫全面減少出門，所以她認為週末、週日已經沒什麼特別，「因為天天都是假日，所以大家也不用特別期待一定要出去逛街、旅遊或出去用餐了！」。

裘海正分享自己的宅在家經驗，建議大家待在家裡可以試著自拍各種自己專長的影片，像是會修理電器、燙衣服、園藝、木工、縫紉等，笑稱：「搞不好發展出新的生機哦！」，也分享自己的新發現，就是「我最近瘋手機攝影」，隨文附上多張攝影作品，有到無人郊外健走的照片，或在家自己烹飪的美食照，生活意外充實，在疫情之下仍努力讓生活過得美好。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)