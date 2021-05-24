陳姓貨車司機快速通過路口後慘遭追撞，翻車後成綑金紙掉落滿地。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

陳姓貨車司機快速通過路口後慘遭追撞，翻車後成綑金紙掉落滿地。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

另一部大貨車右前側車頭也因碰撞毀損。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

鹿港吳厝巷又撞車！這處無號誌的十字巷口，21日下午發生一輛大貨車與滿載金紙的貨車在路口相撞，運「鈔」車當場被撞到往左側翻覆，金紙掉落滿地，該處上月中才發生3部機車行經該路口竟相繼擦撞休旅車事故，警方與縣府已研議要設置號誌，沒想到還沒裝好，隨即又發生事故，呼籲駕駛們放慢車速小心慢行。

根據路口監視器，一輛滿載金紙的大貨車行經鹿港鎮吳厝巷十字路口，快速通過路口後右後側卻遭另一方向疾駛而來的大貨車撞上，滿載金紙的貨車翻覆後，成綑成綑的金紙散落滿地。60歲陳姓駕駛陳姓男子及2名30歲男性移工均自行爬出車外，僅受輕傷無大礙。

該處事發路口因未設號誌設備，上月17日才發生一輛休旅車通過此路口時，先後遭到前方和左右兩方駛來的3輛機車撞上，1名騎士還因此彈飛掉落大排水溝內。警方事後勘查路口監視器，發現3輛機車騎到路口都沒減速釀禍。

居民表示，吳厝巷這處路口車禍不斷，主因路口兩側都有房屋建物，遮蔽了行車視線，若騎士、駕駛道路口未減速先左右查看，很容易就會出車禍。警方則指，上個月事故後，警方與縣府工務處等主管機關已研議設置紅綠燈號誌，沒想到還沒完成，就又發生車禍。

(中時 )