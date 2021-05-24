嘉義縣立永慶高中也推出一款屬於該校的「實聯制免費APP」，只要3個步驟，輕鬆完成實聯制登記。（永慶高中提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣立永慶高中也推出一款屬於該校的「實聯制免費APP」，只要3個步驟，輕鬆完成實聯制登記。（永慶高中提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣立永慶高中也推出一款屬於該校的「實聯制免費APP」，只要3個步驟，輕鬆完成實聯制登記。（永慶高中提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣立永慶高中也推出一款屬於該校的「實聯制免費APP」，只要3個步驟，輕鬆完成實聯制登記。（永慶高中提供∕呂妍庭嘉義傳真）

新冠肺炎疫情嚴重衝擊台灣社會，繼行政院19日推出的「簡訊實聯制」後，嘉義縣立永慶高中也推出一款屬於該校的「實聯制免費APP」，只要3個步驟，輕鬆完成實聯制登記，方便性不輸政院版。

永慶高中蘇淵源校長指出，為掌握防疫期間到校訪客或洽公人員動向，落實實聯制登記，永慶高中資訊組蔡羽峰組長開發了一套免費APP和Google表單，提供2種實聯制登記的方式，只要透過手機操作，3個步驟，輕鬆完成實聯制登記。

蘇淵源說，透過這款APP和Google表單，不但可以避免因填寫紙本資料時，人員反覆接觸可能造成的防疫破口，同時減輕行政人力負擔，增加行政效能，且所有紀錄資料都儲存在校內的資訊系統內，屆時如果要比對逐跡，可隨時提供給相關單位。

蔡羽峰說，APP操作方法很簡單，到校訪客或洽公人員只要事先到學校官網掃描 QRCode，便可免費下載這款APP，第一次登錄完成基本資料建置，往後只需掃描校方的QRCode，填入當天體溫後按確定，即完成實聯制登記，非常方便。

(中時 )