全台新冠疫情升溫，當各界不斷討論防疫警戒何時提升至四級，防疫專家、中華民國防疫學會理事長王任賢呼籲各縣市透過確診者分布以小熱區方式快速進行清零篩查，不必封城，但需要對熱區進行人流管制；他也強調當發生社區感染，不能再因循檢疫戰，地方政府應拿回主導權展開防疫戰。

面對嚴峻疫情，王任賢認為，撲滅社區感染要快狠準的進行清零篩查，發現1例確診案例時，就應該「廣匡列」周邊的所有接觸者，立即限制移動，進行全面篩查與防護，包括可能的預防性用藥、疫苗接種、或行動管制。他並台大醫院日前1人確診，全院48小時內完成普篩為例，台大院長吳明賢快速決策，很快解除院內感染的危機。

王任賢強調，戰略上是以「小熱區」的概念，不放過任何確診病例，一律清零處理，唯有如此才能確保任何一例確診病例都不會擴散出去；且可以快速反應、徹底殲滅。

他也強調，對於關連不明的確診者，疫調不必追來龍，重點在追「去脈」，才可能廣匡列接觸者去斷開傳播鏈。

近日本土確診者仍持續以日數百例增加，不但雙北多區淪陷，中南部各縣市確診人數也逐漸增加；王任賢認為，目前疫情演變已從邊境檢疫戰提升到地方的防疫戰；以雙北為殷鑑，地方政府可透過地方自治靈活應變，一方面透過小熱區管制普篩，不讓疫情失控。

一方面則必須透過傳染病防治法規範，增設加強版檢疫替代所或方艙醫院，篩查陽性可先收治隔離，而也能直接收治無症狀及輕症確診，可採集中隔離，也不需一人一室，重點在隔離確診者不讓擴散，不必將確診者逐一隔離，如此一來就不會因確診者人數不斷增加塞爆醫院、拖挎醫療量能。

(中時 )