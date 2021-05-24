東元電機根據主管機關今年最新公佈的規定，在原訂股東會召開日（5月25日）前一日，於「股東e票通」平台提供股東會電子投票結果彙整。資料顯示，電子投票占所有投票股東約28％，其中，公司提名候選人總得票數過半，逾62％；而在提案方面，菱光科技公司所提出的「轉投資事業檢討改進案」，也是就是該陣營所謂的3.0改革計劃，則有超過半數電子投票的股東投下反對票。

根據統計，電子投票占總有效股份總數的28％，其中，公司總得票數過半，逾62％。分析電子投票股東的性質，除外資股東外，還有法人和一般投資人，東元公司提名的11位董事候選人，獲得相對多數外資的支持，公司在前段時間多次與各家外資闡述未來營運計畫，和逐一說明各候選人的選任考量與專長之貢獻，顯然對選情有相當助益。

而從公司提名人的得票分佈來看，董事會提名的11名候選人的得票率堪稱平均分佈，符合支持外資的投票政策，也顯示東元團隊每位人選均獲得外資一致的信任和肯定。東元表示，公司仍將繼續尋求前往現場投票的股東支持，表達對股東溝通的重視。

統計資料顯示，菱光科技公司所提名7位候選人，其中近7成明顯集中於董事候選人黃立聰先生和獨董候選人侯智升先生，得票分配較之一般外資多以平均分配之原則，明顯不同。

(旺報 )