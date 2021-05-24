全台水情持續吃緊，台中市目前實施「供5停2」限水措施，市議員曾朝榮說，北屯區和平里軍和街與和祥街一帶，長期水壓偏低，經常停水居民過著「供2停5」日子，經他與立委莊競程爭取，自來水公司允諾將於松竹路與東山路開鑿深井提升供水穩定度。市府建設局說，等收到自來水公司公文後進一步處理。

莊競程指出，目前疫情嚴峻，但為民服務不中斷，和平里部分地區供水艱困，居民面臨「供2停5」的無奈，自來水攸關民生問題，必需儘速解決，因此與市議員曾朝榮服務處主任曾咨耀24日邀集里長林標權、自來水公司與市府建設局等單位，前往松竹路與東山路綠地公園會勘，希望開發水源，解決當地居民用水問題。

曾咨耀表示，因當地住戶地區居管線末端又相對高點，造成供水時間差，希望自來水公司等單位能採鑿井等相關配套措施，避免影響民生用水需求，造成民怨。

自來水公司第四區管理處股長孫志強說，近期旱象嚴重水源端供水量不穩定，為提高東山路與松竹路附近一帶供水穩定度，預計於東山路與松竹路口綠帶開鑿深井藉以提高該區供水穩定度。

自來水公司第四區管理處，將行文台中市政府建設局，希望同意於該地開鑿深井。建設局同意後，該處即編製預算，先鑿試探井確認水質狀況，符合飲用水水質標準後開鑿正式井，以改善該區供水穩定度。建設局股長劉金衡說，市府樂觀其成，將等收到自來水公司公文後進一步處理。

(中時 )