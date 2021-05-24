文山地區素有口碑的青海文理自1987年創立，規劃出都市中補習班少見的環境特色，教室以中國人文及歐式原木風情為背景，室內隨處可見古樸字畫、典雅花藝，孩子們一進教室就沉靜心靈，自然而然的循規蹈矩，「境教」油然而生！青海文理喻為「都市中的森林學校」，除了境教、言教身教、課業上輔導學生外，最重要的是學子生活常規及品格養成。

青海文理兩位創辦人，求學過程受到多位老師的鼓勵和提攜，進而對於教學懷有理想以及抱負，自大學擔任家教至今教學逾四十年。吳主任與陳主任表示：「一開始取名為青海，是因為青海是中華文化的發源地，我們希望在這個學習園地裡面做到文化傳承，幫助小朋友培養出很好的文化特質。」

三十多年來，青海堅持以文化與品德為主要的訴求，相較於成績分數，青海更加重視學生的品德教育。吳主任表示：「我們希望青海的學生在日常的生活中， 學會自己應該要有的學習特質與品行，像是：在進入教室前跟老師問好；回家時候協助家長做家事；看到需要幫助的同學提出適當的幫助。」透過日常生活中與同學和家人的互動中，引導孩子正確與人相處。

青海使用系統化的教學模式，學生可以一路從國小到高中在穩定的教學模式中學習。陳主任說，不論教育政策怎麼改變，唯有培養孩子的實力與讓孩子在安定快樂中學習得以從容應對。青海的多元課程包含早自90年代即引入劍橋大學的兒童英語檢定系統，每年通過認證人數持續攀升，是劍橋英語認證績優學校也是新型態AI領思測驗準備示範中心、AMC數學、以及英國皇家鋼琴鑑定等國際認證；而在培養學子雙語能力上創新的教學激發學子高度學習興趣，像是常態的外師接學生下課進行午餐英語會話、TutorABC線上口說課、節慶英語(過年、萬聖節、耶誕節、元宵節等等)、美食英語、運動英語等，以及與畢業於英國布萊頓大學藝術系的奇無老師和藝術專業的外師合作，在奇無畫室推出以英語教學的各項美學藝術課程；此外還有圍棋課、瑜珈課、音樂課….等人文藝術課程，這些課不是因應家長的才藝熱而產生的，而是兩位創辦人希望孩子找到興趣的一種夢想和堅持。非以成績為導向，而是重視學子多面向的引導，亦受到廣大家長學生的認同。在台灣的教育系統裡，興許家長真正需要的是青海這樣的一個教育模式。

青海開設多種才藝課程，提供學生在課餘時間有探索自我的管道。（青海文理提供）

吳主任提到，現在青海的學生，有許多都是來自之前在青海學習的第二代。「他們告訴我們在過去的成長經歷中，最難忘的生活回憶是在青海度過的。」除了體驗到學習的樂趣，在青海上課猶如回到家的一般。青海在過去的歲月陪伴學生成長，學生也切實領會到青海帶給他們的幫助，因此他們又將小朋友送回青海。吳主任笑稱：「在這方面來看，我們也成為師爺爺和師奶奶了呢。」

在教育上，不是只有分數，而是生活上的體驗。兩位主任表示，希望孩子懂得生活，希望孩子都能有學習的動力。除了多元課程，兩位主任更主張要用多元的活動來讓孩子們體會在生活中學習的樂趣，一年十二個月幾乎每個月都有活動。過年時寫春聯、學說吉祥話，向主任拜年拿紅包；元宵節時，青海有燈謎大會，可以猜燈謎拿獎品；母親節、父親節和教師節則是要寫卡片，並向生命中的貴人奉茶致謝。至於孩子們最愛的兒童節、萬聖節和聖誕節，年年都有創新的慶祝活動，像今年的主題是2021奧運在日本，就在兒童節的活動中讓孩子學習了奧運的項目以及認識日幣，目的就是讓孩子們在各式各樣的節慶中，體會東、西文化的不同樣貌，也學習生活中的感動和樂趣。節日在很多人看來只是一種紀念日，但其中包含的卻是無數代人繼承下來的精神文化傳統。「我們希望孩子們透過對文化的認同，尊敬自己和別人的文化。」

所有美好的品德都是由愛延伸出來的，除了重視身教之外，品格教育中非常重要的關鍵為具備「愛人」的特質。因此青海也透過讓學生參與公益活動，培養學生一顆同理的心。讓學生在自己有餘力的情況下，學習向他人伸出援手，從中學會幫助別人與愛別人。

青海與伊甸社會福利基金會合作舉辦義賣會，傳遞學生知足感恩、助人的意念。（青海文理提供）

教育貴在堅持與創新。在兩位主任看來，有些價值觀得以傳承至今必定有其意義。對於青海來說，堅持與創新體現在兩個方面：一是堅持學生的品德教育，凡事如果對學生不能堅持，基礎教育就受到動搖；二是隨著觀念和時代的前進，教育方法也要不斷與時並進。「我們教書40幾年，其中台灣教育經過很多變革，從以前的聯考、教改，到現在的108課綱，不管國家教育政策怎麼改，我們青海最希望帶給孩子的仍然是紮實的教育，我們不曾改變初心。」

青海發揮創意將東京奧運2021主題跟遊戲結合，透過遊戲的過程，培養孩子國際視野。（青海文理提供）

青海透過寒假或暑假的自編課程，把每一年新的知識融入到寒暑假的課程裡面，獨特的主題式教學課程，讓孩子們在充裕的時間裡去了解了柴、米、油、鹽、醬、醋、茶，森林、咖啡、藍染、紙、植物、花朵等生活化的主題，實踐了“生活即教育”的最佳學習方式，除了豐富的生活教育之外，另外青海非常重視學生的國際觀，以環遊世界學英語的理念，每年邀請不同國家的老師到青海來教授不同的文化和民情，例如紐西蘭、澳洲、南非、英國、美國、加拿大等，而今年則是日本老師，孩子們即將學習茶道、劍玉和日文，讓孩子在不同的文化中學習，是一個真正的國際學校！各項配合的課程尚有健康類的籃球、足球、游泳、跆拳、英語瑜珈，人文類的名家畫作繪製、書法、烏克麗麗、非洲鼓等多元的課程，期待孩子們在多元的學習中發掘出更多自我的特點和興趣。每個孩子的資質不同。

吳主任表示：「我們不會以孩子成績的好壞去判定孩子。」每個孩子都有不同的學習領域。而青海期許的，則是希望孩子在這裡找到他們擅長的學習領域，發覺自己的特質，建立自己更強大的信心，更有動力走向未來。青海辦學強調「品德、扎根、語言、多元、思考、大器」，其實在還沒有108課綱前，青海早已落實了核心素養，在快速變遷不斷創新的時代，要學會的除了知識外，還要有思考、應變、分析、推論、表達、態度、抗壓等等的核心軟實力，將會是未來孩子最強大的競爭力，然而回到最根本的就是如何引發孩子的學習意願，愛因斯坦的教育名言說-興趣是最好的老師，這句名言也是青海教學的最佳印證，在課程規劃與教學上總是推陳出新、跳脫一般制式教學，唯有先讓孩子們有興趣、有注意力後，在學習上的吸收與成效才會是最實在與可以內化的；同時有別於嚴厲控管責罰的方式，對孩子在學習上採取鼓勵式的引導，不僅是成績上，青海師長們看見的是每個學生身上所有的優點，常常給予學生讚美，在這樣的學習環境中，學子才得以擁有更寬廣的跨領域、整合、應用之學習面向。

秉持『教育是讓孩子成為快樂自信的人』，青海從快樂的學習環境與教學中自然習得多元能力，春風化雨由文山分校開枝散葉至靜心分校、松山分校與大安分校，創辦人：『持續作對的事情，看見徒子徒孫的成長即是我們當老師最大的成就與滿足！』

(中時 )