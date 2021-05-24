國內疫情嚴峻、全國實施防疫警戒三級至5月28日。但有公司調整分組上班，竟要求在家待命的勞工用自假或防疫照顧假來抵充，對此，勞動部表示，企業不可以指定勞工請防疫照顧假，而且在《勞動基準法》也明訂，特別休假是由勞工排定、雇主不得片面強制規範。

中央流行疫情指揮中心24日公布新增，全國持續實施三級防疫警戒，經濟部長王美花也喊話，要製造業盡可能在這段時間安排半數人力在家上班，核心業務部份減少勞工出勤，可與勞工協商，並分流、分倉讓人力做到最好的配置。

但有國際貿易公司、保險業等公司將勞工分成A、B 兩組分組上班後，因為業務情況無法讓勞工在家上班，因此要求沒有輪到上班的勞工、必須要用防疫照顧假、特別休假、或是事假來抵充在家待命的時間。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛指出，沒有照顧需求、不符合請假的三種條件，就不能請防疫照顧假，而且在勞基法第38條第二項中也規定，特別休假是由勞工排定，雇主不能片面強制規範。他表示，因為雇主的分組安排，導致勞工的給付勞務不能，雇主未受領勞務的時間，仍應給付工資。

(工商 )