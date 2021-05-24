受徵召成為北市防疫旅館的凱薩大飯店，傳出1女猝死。（中時資料照 劉宗龍攝）

位在台北市忠孝西路的凱撒大飯店承擔社會責任，21日撤出一般員工，改由醫護人員進駐，成為專責防疫旅館，24日中午傳出1名60多歲婦人躺在在飯店床上，肢體僵硬，已經明顯死亡，後續將交由衛生單位處理。

台北凱凱撒大飯店已改為防疫專責醫院，市長柯文哲說俗稱是「方艙醫院」，只要是快篩陽性的民眾，均會安排入住，並投入醫護協助照護，現已無飯店員工。

警方中午接獲消防局轉報稱女子無呼吸、心跳，後續也將由衛生人員調查死亡原因，員警初判無外力介入，不須通知檢察官司法相驗，據了解，該婦人日前在聯合醫院仁愛院區快篩，5月22日入住。

台北凱撒大飯店21日於飯店官方網站宣布即日起暫時停止對外營業，全館包含住宿、餐飲皆不對外開放；不久後隨即發出正式聲明表示，去年為了提供更好的住宿品質而將房間重新裝修，但此時面臨疫情日益升溫而造成醫療資源不足，故經集團飯店董事長、內部高層主管與政府團隊討論過後，台北凱撒大飯店將加入備援，一起守住台灣的醫療體系。

台北凱撒大飯店強調，「也謝謝台北凱撒全體同仁願意一起守護台灣，他們是無名英雄，即日起將與醫護同仁們站在同一陣線，攜手抗疫！飯店不只是觀光產業，在沒有疫情的時候是所有旅客的家，而此時此刻更是所有台灣人民的庇護所！國家有難，台北凱撒挺身而出，一起守護大家的健康，祈禱疫情恢復的那一天，重現觀光飯店的榮耀，大家一起加油！」。

(中時新聞網)