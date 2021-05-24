艾薇在MV裡演出揪心情緒。（環球提供）

艾薇日前拍攝新歌〈請離開我〉MV，為能快速投入情緒，她先打了通電話給人在馬來西亞的爸爸，已快1年沒回家的她，一聽到爸爸的聲音，情緒頓時湧上但又害怕潰堤，只問了句「你想我嗎」便趕緊掛電話，與家人分開來到台北，艾薇覺得最難的就是要一個人做任何事情，「以前都有家人陪伴，現在要一個人吃飯和打理所有事，對我來說真的好難。」事後艾薇調皮說：「可以找我演戲喔，愛哭鬼擔當！」

〈請離開我〉想告訴大家，不管親情、友情、愛情或是任何事，不要一直處在黑暗的低谷裡，要站出來，艾薇表示，如果自己遇到會主動離開，因為她覺得在情緒的低谷裡， 當局者迷旁觀者清，要靠自己才能真正爬出來。MV其中一幕，艾薇抱著一台復古的轉盤式電話，對著它演獨角戲，為了表現出揪心情節， 她憤慨地跟電話線纏繞起來，原本很擔心道具被自己用壞，還好導演預備了3個，讓她可以盡情發揮，而這首歌也是她專輯裡錄最久的一首，花了6天時間、共錄了4個版本。

艾薇回想起第一次錄這首歌，因為剛來台且剛結束隔離，非常想念家人的她，錄不到30分鐘，直接在錄音室崩潰暴哭近個一小時。離鄉背井、隻身來台發展的艾薇，雖新專輯宣傳尾聲遇到疫情嚴峻、所有工作皆暫停，但個性樂觀開朗的她，還反過來鼓勵身邊的工作人員，「把所有不好、不開心的事，都讓它『請離開你』，防疫優先大家平安健康最重要」。

(中時 )