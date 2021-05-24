全球晶片缺貨持續延燒，突顯台灣高科技業對世界經濟的重要性，惟近期高科技業營業機密資訊外洩事件頻傳，為協助企業強化營業機密風險防護，富邦金(2881)旗下富邦產險提供客製化資安保險與營業秘密訴訟費用保障，近期也與國際網路資安廠商合作，提供客戶網路資安風險分析與評估，為企業評估及了解資安營運風險，守護台灣產業競爭力！

營業機密資訊的外洩風險來源可能是內部員工、離職員工、合作廠商、競爭對手或是駭客攻擊等，有鑑於此，富邦產險在商業犯罪保險保單之下，推出營業秘密訴訟費用保障，同時也提供律師諮詢服務，協助企業捍衛營業秘密!

富邦產險表示，近期資安保險與國際網路資安廠商合作，協助企業分析與評估網路資安風險；在企業面臨駭客竊取營業機密資料威脅時，由資安危機處理專家介入調查事件原因。資安保險也提供勒索贖金費用、資料復原等費用保障，以及企業遭民事求償衍生的訴訟及損害賠償等費用。

在世界供應鏈重組之際，高科技業的智慧財產權、專利權與資訊安全管理至關重要，企業可透過資安保險與營業秘密訴訟費用保障建立多重風險防護網，完整規劃企業營運風險管理方案，完善公司治理永續經營。

(時報資訊)