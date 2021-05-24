美國經濟動能強勁，市場情緒好轉，上周新興亞股的資金淨流出大幅減緩，整體新興亞股（不含中國）淨流出僅3.6億美元，為近五周新低。上周台股、印度皆繳出3%以上的周漲幅，同時也是外資買氣最旺的市場，淨流入金額分別為11.6億美元、3.5億美元，值得注意的是，台股淨流入金額創今年1月中以來新高。

上周外資淨流出最高的前三市場分別為南韓、泰國、越南，金額為14.3億美元、2.6億美元、0.8億美元；南韓已連五周遭外資贖回，無論今年以來、5月以來都是外資提款力道最重的市場。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，台股由於本土確診數居高不下，加上聯準會會議紀要提及QE退場可能性、中國人行打壓比特幣等國際情勢的轉變，台股短期走勢可能因此受壓。

首先，聯準會近期公布4月FOMC紀要，部分委員的發言內容頗有暗示市場「QE退場的討論即將發生」，6月FOMC的會議結果，將成牽動市場情緒的關鍵。其次，中國人行重申數位貨幣不能作為支付方式，導致虛擬貨幣波動加劇。近年華爾街不少金融巨鱷配置部分資產於虛擬貨幣，將其被當作對沖通膨的工具之一，於資本市場的實質影響力較過往吃重，虛擬貨幣的漲跌也成為判斷市場情緒的指標之一。

近期由於中國手機銷售不如預期，導致外資券商調降半導體族群財測，張圭慧強調，雖然外資券商調降目標價，但以ICE Factset台灣ESG永續關鍵半導體指數追蹤的成分股上周受影響的股票為例，即使以券商調降後的目標價計算，相關半導體股平均仍有高達19%的潛在漲幅。另一方面，中國手機業者近期正擬訂明年新機規格，預計規格將在1到2個月內確定，之後有望帶動相關半導體業者業績成長。

(時報資訊)