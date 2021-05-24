傳產電子齊揚，台股守穩16300點！台股在上周強勢反彈，讓投資人開始對本土疫情是否仍處高峰，以及是否缺水缺電、缺料，甚至終端客戶是否下修訂單等利空無感，希望從股市中多賺一點錢的樂觀氣氛充斥在今天的台股。

儘管台股今天以低盤開出，但散戶及內資法人在電子及傳產到處點火，無論是中低價或是高價股都有強勢亮燈的個股，包括：精材(3374)、明安(8938)、年興(1451)、驊訊(6237)、天鈺(4961)、萬海(2615)、四維航(5608)、金麗科(3228)、台耀(4746)、宅配通(2642)、晶豪科(3006)、矽力-KY(6415)等以漲停板作收，在電子及傳產同步拉抬下，台股指數開低走高，守穩16300點，終場加權股價指數為16338.29點，上漲36.23點，成交量約4229.65億元，OTC指數為192.8點，上漲1.93點，成交量約560.63億元。

今天盤中上市各類股以航運類股表現最佳，上漲3.78%，其次是造紙類股及紡織類股，分別上漲3.2%及2.98%，表現較差者為鋼鐵類股、食品類股及油電氣類股，其中鋼鐵類股下跌1.61%，食品類股下跌1.11%，油電氣類股下跌0.64%；上櫃部分，表現最佳為生技類股，上漲1.8%，表現最差為鋼鐵類股，下跌0.87%。

就技術面來看，儘管台股指數於上周大幅反彈，且確診人數居高不下，但台股樂觀氣氛籠罩，投資人信心十足勇於搶進，帶動今天台股指數開低收高，終場上漲36.23點，以16338.29點作收，守住16300點關卡；上周台股殺低後急彈，帶動短期均線翻揚，雖然短、中期均線月、季線均呈現下行走勢，上檔季線16500點附近成為強烈上檔壓力，但多頭製造台股將驚驚漲以吸引投資人進場的企圖明顯，由於市場投資人對本土疫情漸趨麻痺，投加碼做多的信心旺盛，市場預期台股指數有望持續走高。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，台股上周雖持續受到本土疫情及美股通膨壓力等利空影響，但利空逐漸鈍化，逢低半年線附近仍有買盤支撐，預估本土疫情明顯紓緩前，加權指數於半年線和季線之間整理，但中長期股價仍可望止穩向上以反應產經基本面正向發展。展望長線，5G、IoT、資料中心、高速運算等趨勢不變，帶動台灣半導體未來多年的成長趨勢，短期因本土疫情以及備料不均可能引發庫存調整等利空，使相關股價已回檔約20~30%，在基本面持續強勁、個股評價已回到相對低檔的情況下，提供長線資金布局誘因。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，在本土疫情擴大、缺水缺電及拜登加稅等連串利空衝擊下，加權指數近二周震盪激烈，技術面上，加權指數與十年線乖離過大，高檔爆量震盪，融資餘額震盪中下滑，科技股套牢壓力沉重，鋼鐵及航運則有過熱疑慮。由於企業獲利與總體經濟年增率將在第一至第二季相繼見頂，加上QE Taper雜音與通膨擔憂，預期第二至第三季台股震盪將更形加劇，不過，台股今年企業獲利成長動能強勁，跌深後投資價值浮現，建議可利用短線急跌逢低分批布局。

沈建宏指出，雖資金動能雖將趨緩，市場也將擔憂QE Taper與通膨壓力，但2021年央行不會真正縮表與收錢，預估ISM指數與央行資產負債表都仍將擴張，另一方面，就今年整體基本面來看，預估台股企業第三季獲利將創單季歷史新高，2021年整體企業獲利年增率仍有高達21%的成長幅度，且相較其他股市，台股現金股息殖利率高，可望提供下檔保護，對股市的修正不必悲觀，第二季台股加權指數與結構進行沉澱與整理，才利後續長多格局的展開。看好2021年汽車及車電供應鏈，以及伺服器供應鏈景氣逐季復甦，此外，高股息個股也可納入選股考量，強化防禦力。

(時報資訊)