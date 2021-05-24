日本軟銀(Softbank)執行長孫正義對於東京奧運的舉辦提出抨擊，認為存在重大危機。於此同時，日本政府周一在東京啟動大規模接種計畫，企圖確保奧運的公衛安全。

孫正義稱日本是疫苗接種落後者，而在奧運開幕前的不到兩個月時間，緩慢的接種行動以及東奧的舉行，可能危及民眾生命。孫並認為，目前有八成的民眾希望延後或取消奧運，並質疑國際奧委會是否有權決定奧運舉行。

在孫正義抨擊之前，奧委會副主席John Coates在上周五表示，即使東京處於新冠封鎖管制，奧運絕對會舉行。

而在東奧開幕前夕，日本在周一開始為老年人啟動大規模疫苗接種，在東京與大阪，每天將有數萬人接種疫苗。

首相菅義偉此前呼籲，這些疫苗中心要加速接種進度。

據讀賣新聞報導，大部分地區的緊急事態宣言將在5月31日結束，但政府可能計畫延到6月20日。

日本針對老年人的疫苗接種中心，主要使用莫德納(Moderna)和AZ(AstraZeneca)疫苗。而嬌生疫苗已經對日本監管單位提出使用申請，可能將於2022年初在日本開始供貨。

(時報資訊)