以色列衛生部今天表示，準備在6月1日放寬2019冠狀病毒疾病（Covid-19）的限制措施，但將維持針對入境旅客的嚴格管制。

上述方案仍須由政府核准。

衛生部聲明指出：「疫情爆發以來首次，以色列境內所有限制將於6月1日解除。」

針對入境旅客的限制仍將持續，衛生部甚至考慮加強，以防變種病毒進入國境。

疫情最嚴峻時，以色列每天約有1萬人確診，但過去24小時內只有12人確診。

以色列去年12月開始大規模施打疫苗，超過500萬人接種2劑輝瑞/BioNTech（Pfizer/BioNTech）疫苗。

先前當局已因確診數下滑允許餐廳、酒吧和運動場館重新開放，但僅對持有「綠色護照」者開放，也就是已施打疫苗或康復的染疫者。新規定一旦實施，所有人都可出入這些場所，包含未接種者。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思(示其)）1100524

(中央社)