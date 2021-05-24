中華統一促進黨要求衛生福利部部長陳時中引進大陸疫苗，24日下午1點半，統促黨成員等8人，前往中央疫情指揮中心舉牌，並稱每天會有2名黨員表達訴求，直到有足夠的疫苗為止，而人在上海的統促黨總裁張安樂錄製影片，聲稱每天要如影隨行跟著陳時中，得不到疫苗勢不罷休，整個活動不到20分鐘結束，過程平和。

統促黨新聞稿指出，接種疫苗是防疫最立竿見影的方式，雖有41萬劑AZ疫苗抵台，但仍杯水車薪，希望民進黨政府能以蒼生為念，接受經WHO認證的大陸國藥北京疫苗，統促黨黨員甘冒疫情風險挺身而出，遞交陳情書。

警方表示，統促黨成員共8人，1點40分遞交陳情書後，隨即離開，整個過程平和，群眾並未超過10人，且均佩帶口罩，並無違規。

統促黨黨員張瑋表示，台灣對疫苗的需求，就像是急需水的「涸轍之魚」一樣，請部長勿捨近，主動派人與對岸接觸，並接受善意疫苗，解除疫情對於台灣人民的威脅。並將持續請願，直到民進黨當局化解現在的疫情危機，落實當下「用疫苗、愛台灣」。

(中時 )