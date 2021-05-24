陳時中表示，這周即時校正好，讓大家回歸正常，觀察疫情會比較正確。大致上可以發現，採檢日的趨勢圖，近來的數目，差異很大，不是真的數目，採檢日接下來還有報告的，最後這兩三天都會比較低。另外，是否要延長三級警戒時間，陳時中回應，專家建議要延長，目前還在研議中。

陳時中表示，維持5月15日到17日是高峰期，以每天報告數來看，對疫情研判恐怕無法那麼準確，若校正回歸後，現在可以看出疫情情況。

至於各縣市陽性率，陳時中表示，台北市快篩陽性率掉到5.9%，新北市4%，他認為，雖然樣本數少，但還是有個趨勢可以參考，因為是當天快篩陽性的數目，還是可以作為參考。

至於苗栗、高雄、連江、雲林、澎湖採檢數都很少，他說，雲林採檢162人都沒，澎湖只採檢一個，連江縣報告採檢79人最後3人陽性，不過這3人陽性PCR結果都陰性。

而台中市，有次大規模快篩，5月21日篩檢了2720人，最後陽性45個，當中PCR陽性的目前為止幾乎只有一個是確診陽性，其餘都是陰性。

陳時中表示，從各縣市快篩當中可以看出，報告時，快篩有他的方便性，但若確診不多，偽陽性會增加很多，會造成相當不必要的負擔。

陳時中表示，從確定病例發病趨勢，看出好像高峰到了一個點，但校正後，可以發現維持平穩的情況，兩個來看，校正回歸的案子」能夠搜集更完全，對未來趨勢可以做比較精確的研判，希望本週可以把這些陸續規定回來。

另外，大家都關注是疫情警戒第三級是否要延長，陳時中則回應，專家建議我們要延長時間，目前現在正在研議中。

(中時 )