台中港海港大樓鳳凰木已開滿豔麗火紅的鳳凰花朵，其中在東邊綠地有一棵開花時不見枝葉，像支大傘一樣特別搶眼，從樹下抬頭往上看，花兒們彷彿染紅整個天空，讓人如同置身畫境般一樣美麗。

鳳凰木原產於非洲的馬達加斯加島，台灣引入後目前在各地相當普遍，鳳凰木向外伸展的枝條，遠看如展翅待飛鳳凰，尤其夏日盛開季節，紅花綻開如鳳凰浴火重生，而鳳凰花開的季節，恰好也是驪歌響起之時，所以在台灣被稱為畢業樹。

台中港務分公司人員指出，艷紅的鳳凰木在5月的盛夏季節裡盛開，真能感覺一枝獨秀，尤其這種品種艷紅的花朵，就擎起火傘，燦爛繽紛，或許更能展現年輕的熱情吧，遠望彷彿一抹抹紅雲，美不勝收。

台中港務分公司表示，今年鳳凰花花況也是空前燦爛，滿樹的紅花綠葉，其中在海港大樓東邊綠地有一棵開花時不見枝葉，已開滿豔麗火紅的鳳凰花朵，像支大傘一樣，特別搶眼。

(中時 )