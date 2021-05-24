國民黨立院黨團書記長鄭麗文（中）、黨團總召費鴻泰（右）、首席副書記長陳玉珍（左）24日舉行「全民苦盼 疫苗救命 開放快篩 不容遲疑！」記者會，針對我國現在PCR檢測量能不足而造成塞車的問題，呼籲盡快開放快篩試劑，讓更多民眾得以廣篩甚至在家自行檢測，以縮短篩檢作業流程以及減輕醫療院所負擔。（鄧博仁攝）

針對國民黨今天召開記者會批評政府疫苗政策，民進黨發言人周江杰表示，台灣在國際取得疫苗不易，甚至來自於中國的打壓更是明顯，面對防疫政策，台灣應該團結一致對外。國民黨不斷以疫苗與疫情作為政治攻防的議題，不但無助於台灣防疫，對於防疫團隊更是內耗，也打擊台灣第一線醫療人員的士氣。

國民黨立院黨團書記長鄭麗文（圖）等人24日舉行「全民苦盼 疫苗救命 開放快篩 不容遲疑！」記者會，鄭麗文呼籲蔡政府馬上停止「政治防疫」，進入科學的務實防疫，放下顏色偏見，才能真正戰勝病毒。 （鄧博仁攝）

周江杰指出，指揮中心早就針對疫苗採購公布採購的品牌、數量，並公開說明自COVAX（疫苗全球取得機制）平台採購476萬劑新冠疫苗，其中包含AZ、輝瑞／BNT與賽諾菲等廠牌；以及直接向藥廠購買AZ疫苗1千萬劑、莫德納疫苗505萬劑。

民進黨發言人周江杰。（民進黨中央提供)

國產的部分則預計向高端疫苗和聯亞生技各採購500萬劑，總計約3000萬劑，可滿足65％優先接種對象。其中第二批41萬劑的AZ疫苗上周也已抵達台灣、開始配送各地進行施打。

他說，當第一批AZ疫苗進來國內開始施打時，國民黨嫌疫苗沒用、有危險，造成民眾施打意願下降，不然就是在過程中，說疫苗買太多快過期。當疫情升溫，民眾願意積極打疫苗時，國民黨就開始不斷炒作煽動要打中國疫苗，要政府購買中國疫苗。不禁讓人疑惑，是否和指揮中心唱反調就是國民黨的防疫策略之一。

周江杰指出，不同單位的民調或許有差異，但大方向各家民調皆顯示，有8成左右的民眾不願意施打中國疫苗。即便是泛藍民眾，也是超過半不願意。「國民黨昧於民意的操作中國疫苗的動作，不就更顯示動機叵測嗎？」

他引用媒體報導，中國疫苗在世界各國都有許多狀況出現，智利聖地亞哥總主教艾歐斯（Celestino Aos）一個月前已施打了兩劑中國科興疫苗，但近日仍感染了COVID-19，並已入院治療。根據美聯社報導，中國疾病預防控制中心（CDC）主任高福日前罕見承認中國疫苗效力低，而北京正考慮是否允許混打不同種類的疫苗以提升效力。

周江杰表示，這些資訊經過媒體報導，自然也應該成為政府為人民把關的重要考量，我們也很好奇，國民黨究竟是基於何種專業基礎之上，認為應該優先採購中國疫苗呢？

對於政府在COVID-19疫苗的部署上，他重申，除了日前抵台的40萬劑AZ疫苗，預期六月會有更多之前購買的國外疫苗陸續到位。而台灣國產疫苗也力拚在七月底開始施打。關鍵時刻，病毒不分藍綠，台灣不需政治口水，朝野應該一起配合指揮中心防疫指引，團結防疫守台灣，一起度過難關。

(中時 )