新冠肺炎疫情嚴峻，台中市地方稅務局、社會局跨機關合作，針對身障證明有效期限於今年5月14日至10月31日期間屆滿，須重新鑑定及需求評估者，社會局主動延長有效期限至12月底，地方稅務局同步續免使用牌照稅至12月底，符合資格者，市府主動寄發展延免稅通知書，民眾無需提出申請，估計將有3800人受惠。

地稅局長沈政安表示，身心障礙人士本人所有或配偶、同戶二親等親屬所有供其使用的車輛，在身障證明效期內，以1輛為限，可以免徵使用牌照稅；但如逾期未重新鑑定，就不符合免稅條件，並從效期到期日次日起恢復課稅。

地稅局指出，配合社會局統一延長身障證明效期，該局同步展延使用牌照稅免稅期限至今年12月31日，近日將主動寄發展延通知書，讓身障朋友安心防疫，也不必擔心未及時辦理而中斷免稅優惠。

地稅局提醒，經核准展延免徵使用牌照稅的身心障礙者，須在12月31日前完成重新鑑定，才不會影響使用牌照稅免稅資格。

(中時 )