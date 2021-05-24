美廉社防疫有感再強化，為持續三級警戒，美廉社除配合政府防疫政策，為保護客人及第一線門市員工安全，增設櫃台防疫保護區，在消費者和門市人員最近距離接觸的櫃台，加裝塑膠防護網，阻斷空氣傳播風險；美廉社宣布調整全台美廉社營業時間至5月31日止，將提早2小時打烊。

美廉社指出，為強化，自訂防疫規範，目前透明塑膠布高度約100公分，離購物籃留20公分間距，依門市櫃台寬度不同有所調整，設塑膠布防護網目的就是增加防疫阻隔，讓消費者與門市人員在購物過程中，有效防止飛沫傳播風險，守護彼此更安心。

此外，全台門市人員配置護目鏡，讓員工於上班時配戴，降低補貨或清消時所造成的染疫風險。

且為落實員工關懷，調撥配班讓第一線工作人員能有多一點時間休息，美廉社全台門市即日起至五月底前提早2小時打烊，調整營業時間為 AM 07:00-PM:22:00，並呼籲民眾不出遠門，若要添購民生用品，巷口美廉社隨時備有充沛物資，不囤貨、不群聚、減少深夜外出頻率，規律作息才能齊心抗疫。

(工商 )