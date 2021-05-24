台積電近日一名員工確診，市場傳出，蘋果（Apple）唯恐台積電生產晶片會有斷鏈之虞，有意協調提供美國疫苗給台積電員工及家屬施打。台積電表示，純屬市場傳聞。

國內疫情升溫，引發國際媒體關注。彭博報導，台灣必須盡快取得疫苗，否則將危及全球晶片供應量，也可能侵蝕台灣在半導體方面的優勢。

台積電是全球晶圓代工龍頭，連續多年市占率超過50%，也是蘋果iPhone處理器獨家供應商。台積電日前有一名員工確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），市場傳出，蘋果有意協調提供美國疫苗給台積電員工及家屬施打。

台積電對此表示，純屬市場傳聞。對於員工確診，台積電已緊急追溯確診員工公司內接觸史，確認曾近距離接觸者約10餘人，隨即要求離場並進行為期14天居家隔離，同時針對確診員工工作場域及公共區域加強消毒。

台積電強調，員工確診事件不影響營運，公司也會持續積極配合政府防疫政策，強化防疫作為。

(中央社)