全台各地水情吃緊，高雄市長陳其邁率隊視察濁口溪，並指示截流開挖、將溪水分流至荖濃溪，引來下游高樹鄉民不滿，為此，屏東縣政府表示，可以理解高雄市政府憂心市民沒有水喝的心情，但還是建議要回歸正常行政體制，找用水單位農委會、核發水權暨河川管理單位經濟部協商出可行方案，再做妥適處理。

屏東縣政府水利處長江國豐表示，濁口溪從高雄市茂林區流進高樹的舊寮圳，因應高樹鄉的農業灌溉用水需求，農委會農水署屏東管理處在前身屏東水利會時代，就向經濟部水利署南工處申請水權獲核准在案。

屏縣府指出，若高雄市因為民生用水不足，希望調撥農業用水，應該先向水權單位經濟部南水局申請，取得農委會農水署屏東管理處同意，開挖前，更應該向河川管理單位經濟部水利署七河局申請同意。

江國豐說，在用水優先順序的前提下，適度協調民生與農業的用水量，讓退讓的一方獲得適當的補償，才能讓事情得到圓滿解決，因此，縣府會在了解過程後，向高市水利局表達關切，期待提出高樹農民可以接受的方案。

(中時 )