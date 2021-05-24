國內疫情擴散，日前衛福部緊急授權「台灣清冠1號」的使用，中西醫雙執照的醫師蔡宗璟表示，近來門診有許多民眾詢問能否使用，但此處方為「中醫師處方藥」是專病專藥的治療用藥，須由中醫師開立處方才能取得，非保健類茶飲，無確診者是不需要服用的。

蔡宗璟表示，西醫治療流感使用「克流感」，也是「專病專藥」治療模式，「台灣清冠1號」是對應新冠肺炎的用藥，是由國家中醫藥研究所與三軍總醫院共同研發的濃縮顆粒中藥，內含荊芥、防風、薄荷、桑葉、魚腥草、板藍根、黃芩、厚朴、瓜簍實、甘草共10味中藥。

而衛服部在5月18日緊急授權清冠1號的使用，近日在門診時就有許多民眾詢問可否用於防疫的預防保健。

許多民眾都認為中醫適合於保健，事實上中醫的寶貴之處是在治療疾病，目前需要治療的輕症患者約佔80％，「台灣清冠1號」能成為新冠肺炎的抗病毒用藥，是所有輕症患者的福音，也有助降低醫院的負載量，讓輕症患者能早日治癒解除隔離，將能大大減輕醫療量能的壓力。

不過，台灣清冠1號是中醫師處方藥，須由中醫師開立處方才能取得，其不屬於保健養生茶品，民眾切勿私自服用。且其對於體質虛寒者，可能造成胃悶、腹瀉與倦怠，這便有賴於中醫師依經驗和患者個別情形，再做整體處方調整。

蔡宗璟說，施打疫苗是目前預防新冠肺炎最好的方法，中醫預防感染症有賴於平時體質的調理，體質若好，免疫力自然就好而不容易感染，縱使有感染也容易恢復，在調理體質的處方中，有經驗的中醫師也常加入一些性質平和、預防感染的藥物，以降低病毒感染的風險。

(中時 )