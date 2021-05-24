5月24日上午，華為再度發布聲明重申不造車，稱「華為不造車。這一長期戰略在2018年就已明確，沒有任何改變。」

華為表示，至今為止並未投資任何車企。未來也不會投資任何車企，更不會控股、參股。以後，凡是議論上說華為造車、或者參股汽車製造行業，均為謠言，勿輕信。

聲明指出，關於華為與重慶小康集團旗下的金康賽力斯的合作，華為是賽力斯SF5的電動部件和HiCar座艙部件的供應商。

聲明指出，產業界需要的不是華為品牌汽車，而是華為30多年積累的ICT技術能力，來幫助車企造好面向未來的車，即為車企提供基於華為ICT能力的智慧網聯汽車部件。

聲明指出，至今為止，華為並未投資任何車企。華為選擇了北汽、長安和廣汽三家車企作為戰略合作夥伴，支持它們打造各自子品牌。用了華為自動駕駛解決方案的車，經華為授權才可以使用HI標識，代表Huawei Inside。

(旺報 )