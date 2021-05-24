花蓮縣長徐榛蔚今天一早也到花蓮車站關心消毒作業的進度。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

陸軍花防部化學兵連今出動悍馬車8輛、重型消毒車2輛，化學兵連官兵45人，一早在花蓮車站前站及後站進行消毒。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮零確診破功，迄今已累積4例確診案例，花蓮縣政府不敢掉以輕心，視防疫如作戰，協請陸軍花東防衛指揮部化學兵連動員悍馬車等11部車輛機具投入為期3天的大花蓮地區清消作業，除對花蓮車站周邊和聯外道路外，也將陸續對花蓮市、吉安及新城鄉主要道路進行大規模消毒，讓病毒無所遁形。

陸軍花防部化學兵連今出動悍馬車8輛、重型消毒車2輛，化學兵連官兵45人，首站於人來人往的花蓮車站前站及後站進行消毒，縣長徐榛蔚也到場關心作業進度。

徐榛蔚指出，環保局去年3月中旬集結13鄉鎮市清潔隊共160人組成防疫消毒大隊定期消毒外，近日針對疫調確診者足跡也特別加強消毒。為防範未然，今起連續3天將針對花蓮、新城、吉安等大花蓮地區主要幹道，特請陸軍花防部指揮官李榮華中將協助，派遣化學兵連協助大規模消毒。

花防部化學兵連表示，俗稱悍馬車德MDS-106輕型消毒器是中科院研製，具備高壓冷水、高壓熱水、120度蒸氣、170度蒸氣、虹吸式藥劑噴灑等功能；MD-105重型消毒車則是國軍自行研發，由唐榮科技產至，搭配3500公升水囊，可於車前、車後噴灑消毒，不論是戰時或防疫都能達成需求。

環保局環境稽查科長林蔡毓指出，為期3天的大花蓮地區消毒作業首日針對花蓮市區主要幹道，包括中山、中正、中華、公園、明禮、國聯5路、民國、建國、和平、自立、自強、中美、民權等，第二天是吉安鄉，最後則是新城鄉，至於其他鄉鎮市會視情況進行預防性的消毒作業。

另外，縣府建設處12日起已要求市區客運業者全面加強清潔消毒頻率，禁止乘客於場站及車內飲食，同時也要求業者搭配行政院政務委員唐鳳推出「簡訊實聯制」，完成實名登記。

(中時 )