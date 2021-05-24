本土新冠病例再增6死，目前國內死亡病例累積29人，當中大多以慢性病史及長者等高風險族群居多，今日6死中，案2720、案4284未寫明慢性病史，疫情指揮中心表示，因為疫調過程較為倉促，對於上述兩案例潛在病史尚未掌握，不代表沒有慢性病史。

指揮中心今(24)日公布新增的6例死亡個案中，案1860為70多歲女性，有胃癌等慢性病史，5月14日採檢，17日確診，19日死亡。

案2476為70多歲男性，有扁桃腺惡性腫瘤等慢性病史，5月17日出現發燒症狀並就醫，19日確診，21日死亡。

案2720為60多歲男性，5月15日出現咳嗽症狀，16日自行就醫採檢，20日確診，22日死亡。

案2825為60多歲男性，有高血壓、肝硬化等慢性病史，5月17日出現發燒症狀， 20日確診，22日死亡。

案4162為60多歲女性，有糖尿病、慢性B型肝炎等慢性病史，5月21日有肌肉痠痛、呼吸困難、肺炎等症狀，21日採檢，22日死亡，23日確診。

案4284為60多歲男性，有萬華區活動史，5月22日死亡並通報採檢，23日確診。

媒體問到案2720、案4284沒有慢性病史，導致其死亡的可能原因為何？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，案2720、案4284的潛在病史目前尚不清楚，但不一定沒有慢性病。

疫情指揮官陳時中表示，待死亡證書出來後會再證實。

(中時 )