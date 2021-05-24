台中市議員邱素貞及國光里長陳雅惠，24日聯袂進行里內環境大消毒，以維護社區清潔衛生。（市議員邱素貞服務處提供）

新冠肺炎疫情嚴峻蔓延，相關防疫措施緊鑼密鼓進行之際，梅雨季節下周即將到來，又將進入登革熱好發時期，台中市議員邱素貞及國光里長陳雅惠，24日聯袂進行里內環境大消毒，以維護社區清潔、衛生。

市議員邱素貞說，每年梅雨季節來臨前，國光里都會進行登革熱噴藥消毒工作，今年因疫情升溫環保局針對確診者足跡的周遭環境進行消毒；為避免引起居民恐慌，她在噴藥消毒前夕，特別挨家挨戶發出通知單，為了即將到來的梅雨季節，24日上午8點至12點進行里內登革熱消毒，並非確診熱消毒，呼籲里民不用緊張。

國光里長陳雅惠24日上午戴口罩、護目鏡，全身包緊緊，帶領環保局兩位外包商，徒步沿國光里內正義街、瑞豐街、台中路等街道的水溝噴藥消毒。

邱素貞、陳雅惠提醒民眾，噴藥期間應先行關閉家裡門窗、放置戶外之食物或衣物要收 好、避免孩童或寵物外出。對於水生生物一定要做好防護措施，有養魚的魚缸一定要加蓋避免接觸。如不慎接觸到藥劑，應立即使用清水沖洗，如有發生過敏等身體不適情形，請儘速就醫。

(中時 )