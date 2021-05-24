台睿（6580）24日表示，根據「歐洲臨床營養與代謝學會(ESPEN)」，對於感染冠狀病毒患者的營養管理指南，患者體內微量營養素(例如硒、鋅和維生素 A、E、B6、 B12)含量低或攝入量少與病毒感染期間的不良臨床結果有關， ESPEN 建議將營養不良的預防、診斷和治療納入新冠肺炎的處治之一。

SPEN對於重症患者的建議，包括靜脈營養補充，而文獻已證明長期的靜脈營養補充會導致體內的硒缺乏，提早施予可避免硒的流失，有助於正常抵禦病毒的攻勢與免疫系統的平衡。

台睿表示，對於無法口服進食的病人，該公司開發了台灣第一支獲得衛福部藥證 核可的硒注射針劑，已獲得國內多家醫院的採購進藥，可以提供國際上臨床營養診療指引所建議，對重症病患採用靜脈注射方式以補充其需要之硒元素的藥品。

台睿指出，2020年7月國際期刊《Nutrients》刊載一項德國創傷與骨科研究小組的研究，也說明微量元素硒在確保免疫系統正常運轉中，有重要的作用。

2020年8月營養學刊也探討提早營養素的介入對於面對新冠病毒的必要性，其列舉硒缺乏不僅會影響免疫反應，也會增加病毒的致病性，而硒蛋白穀胱甘肽過氧化物酶與肺炎嚴重程度也有密切關聯。

去年8月的國際新聞，賴比瑞亞政府在疫情嚴重之時接獲硒藥物之捐贈，也是基於有研究報導硒可抑制病毒進入健康細胞，對人體提供保護。足以見新冠患者在積極治療的過程中，也須強化營養補充，才能有效對抗疾病，而硒的營養成分也是良方。

國際專家建議強化患者的微量營養素補充，以降低併發症風險。新冠病毒主要是影響呼吸系統，患者本身免疫防禦能力若無法正常啟動，可能因病情惡化而住進加護病房，使用呼吸器。國際研究分析，重症在老年人及有複雜病史例如糖尿病、心血管疾病的人身上發生比例較高，而因長期在加護病房治療以及疾病本身，病人可能營養失調，導致更加無法扭轉病情。國際上已有很多研究顯示足夠的營養補充，能降低併發症，改善臨床症狀，包括減少加護病 房及住院的天數等，因此台睿生技特別呼籲在患者積極治療的過程，也須強化患者的營養補充，才能有效對抗疾病。

(工商 )