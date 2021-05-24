隨著疫苖接種持續普及，美國在即將迎來陣亡將士紀念日（5月31日）的周末長假前，其新冠肺炎疫情發展再度傳來好消息，新增確診數已經降至近1年來新低，而疫苖接種速度領先全球的以色列則宣布自6月1日起全面解封。

陣亡將士紀念日的周末長假向來被視為是美國夏季出遊旺季的開始。

根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）彙整的數據，截至周日為止，美國新冠肺炎新增確診數的7日平均值約為26,000人，創下去年6月以來的新低記錄。

新增確診數的減少是一個樂觀的跡象，許多美國人正計畫在夏季出遊，以及和親友團聚。美國的疫情再度達到新的里程碑，顯示其經濟將穩步重啟，而人們將逐漸回到更正常的生活方式。

隨著越來越多人已接種疫苗，美國的新冠狀病毒確診數也顯著下滑。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據，截至上周六，已有約49%的美國人口至少接種過一劑新冠疫苗，約39%的人口已經完成疫苖接種。此外，在18歲以上的成年人中，約61%已接種過一劑疫苖。

Target、沃爾瑪（Walmart）和梅西百貨（Macy's ）等零售商表示，消費者的購買行為，反映出人員的流動再度增加，社交活動也逐漸回溫。越來越多消費者又開始逛賣場，購買他們之前會跳過的非必要商品，例如新衣服。

同樣是疫苖接種模範生的以色列，已在周日宣布將全面終止第三輪的防疫限制措施。外媒報導，以色列約92%的50歲以上人口，已經完成疫苖接種或已經康復。該國上周六的單日確診數僅有12例，較今年1月疫情達到高達時的單日超過1萬人確診明顯改善。

(時報資訊)