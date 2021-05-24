東元(1504)股東會電子投票今天公布結果，資料顯示電子投票占所有投票股東約28％，其中，公司提名候選人總得票數過半，達62％；而在提案方面，黃育仁陣營菱光(8249)所提出的「轉投資事業檢討改進案」(3.0改革計畫)，有超過半數電子投票的股東投下反對票。

因疫情影響，原本明天召開的東元股東會延期召開，但電子投票結果照常開出，這次電子投票占總有效股份總數的28％，其中，公司總得票數過半，達62％。分析電子投票股東的性質，除外資股東外，還有法人和一般投資人，東元公司派提名的11位董事候選人，獲得相對多數外資的支持。從公司提名人的得票分布來看，董事會提名的11名候選人的得票率平均分佈，符合支持外資的投票政策。東元表示，公司仍將繼續尋求前往現場投票的股東支持，表達對股東溝通的重視。

另一方面，菱光所提名7位候選人，其中近7成集中於董事候選人黃立聰和獨董候選人侯智升。獨立董事候選人孫又文在以外資為主的電子投票中，排名在公司提名的4位獨董候選人之後，得票也低於該組候選人中。

東元表示，新的日期將會在近期召開董事會，盡速決定之後，以重大訊息公告，並且會另行通知股東，確保股東權益不受影響。

(時報資訊)