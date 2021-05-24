玉山金(2884)今(24)日召開法人說明會，公布2021年首季營運概況，玉山金控首季自結淨收益137.0億元，稅後淨利52.1億元，較去年同期增加14.6%。首季每股稅後盈餘(EPS)0.41元、股東權益報酬率(ROE)11.28%、資產報酬率(ROA)0.71%。累計1~4月之自結稅後盈餘70.6億元，較同期增加15.0%，EPS為0.56元。

玉山金控首季淨手續費收入52.7億元，較去年同期成長4.9%，其中銀行財富管理淨手收25億元，較去年成長3.8%，均創下歷年單季新高，承銷、證券經紀等業務的手續費亦大幅成長。玉山專業的理財團隊透過長期穩健的資產配置，持續為顧客在波動劇烈的市場中創造價值。

放款業務方面，在全球供應鏈重組的大環境下，企業擴大在台投資，整體投資及出口都有很好的表現，帶動放款較去年同期成長9.0%；中小企業放款成長15.0%，玉山銀行協助中小企業成長茁壯，連續16年榮獲「信保績優總行獎」，也連續4年獲海外信保基金頒發「總送保融資金額優等獎」，以完整的跨境金融服務，協助台商拓展海外業務。放款規模增加的同時，玉山審慎管理授信資產品質，截至3月底，玉山銀行的逾期放款比率(NPL)為0.19%，逾期放款覆蓋率649.4%。

因應COVID-19疫情的變化，玉山金控秉持防疫兩大原則，第一是防疫優先，同仁健康第一；第二是因應金融屬性，營運持續不中斷並兼顧風險管理。在防疫假別部分，玉山在防疫隔離假、健康管理假及防疫照顧假這3種假別都給付全額薪資，都可以依照規定及需求申請，希望所有同仁可以安心配合防疫規定，照顧好自己及家人的健康。在多重工時部分，為降低同仁於尖峰時刻的通勤風險，玉山也調整到班時間，讓同仁可在7點半、8點、8點半、9點、9點半、10點共6個時段分流到班。在疫苗接種部分，玉山為長期鼓勵主管同仁接種疫苗，擴大防疫效果，接種當日及隔日皆可申請全薪的疫苗接種假，若是自費接種疫苗可申請全額補助，施打第二劑疫苗可比照辦理。

(時報資訊)