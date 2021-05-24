天王周杰倫熱愛藝術，家中收藏了不少名貴畫作。國際知名拍賣行「蘇富比」今（24日)宣布6月將與周杰倫跨界合作，將全球廣受好評的「CONTEMPORARY CURATED」拍賣系列首度登陸亞洲。周杰倫將成為首屆「CONTEMPORARY CURATED: ASIA」策展人，挑選策畫一系列藝術佳作，將於6月18日晚上在香港展場拍賣，以及6月10日至22日舉行的日間拍賣網上專場推出。不過因疫情關係，周杰倫無法親自到香港展場。

展出作品中，周杰倫策畫的晚拍將由尚 · 米榭 · 巴斯基亞(Jean-Michel Basquiat)於 1985 年創作的《無題》領銜，此作品曾於同年登上《紐約時報》雜誌封面。為了這場結合流行娛樂跟藝術的盛事，周杰倫也提供在「地表最強」世界巡迴演唱會上所穿的3組演出服裝，拍賣收益將全數捐作慈善。

周杰倫表示：「我深信藝術的力量，在於它的表現方式不受侷限也沒有邊界，它不需要刻意去接近，就在我們每一天的生活裡隨處可見。我有一個很強烈的使命感，我要跟我的歌迷朋友分享我對藝術的體會。同時，希望大家能通過我的音樂、我隨手拍下的每一張照片、我的社交媒體,還有這次和蘇富比的合作，能夠更深刻地理解，藝術為我們的生活帶來了什麽。我的願望是，這次合作能夠讓觀眾以更加多樣的方式來挖掘藝術、欣賞藝術，最終發現原來藝術就在你身邊。」

蘇富比亞洲區當代藝術部主管寺瀨由紀表示：「作為一位享負盛名兼眼光獨到的藏家，以及我們這一代最有才華的音樂家之一，周杰倫經常把其藝術藏品融入音樂短片當中，從而激發藝術、音樂及娛樂之間的相互碰撞。他在亞洲知名度極高，其品味及視野塑造及影響著區內文化。今年６月，蘇富比與周杰倫的合作將完美結合娛樂和藝術兩大元素，令人耳目一新。」

《無題》是巴斯基亞（Jean-Michel Basquiat）最具代表性的知名作品 。（蘇富比提供）

《男子半身像》是畢加索（Pablo Picasso）晚期饒富震撼力的肖像作品。（蘇富比提供）

(中時 )