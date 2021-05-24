國內本土疫情持續延燒，累計本土確診已逾3千例，有不少國際媒體、專家學者都示警，台灣過於強調邊境管控，卻疏於防範國內疫情，最大隱憂是疫苗接種率過低、訂購海外疫苗時行動不夠快。對此社運人士鄭村棋接受訪問，直接點出蔡政府疫苗決策的四大錯誤，認為民進黨就是太高估自己，因為先前防疫有些成績就洋洋得意，結果誤判情勢導致現在台灣淪落到疫苗不夠打的窘境。

台灣本島目前僅剩台東縣未出現確診個案，民眾人人自危，擔憂若沒足夠疫苗很難回到以往正常生活。鄭村棋則喊話「全台灣的老百姓應該把這一點當作破口，將蔡英文這個政府的恐怖徹底看清跟揭露」並表示指揮官陳時中去年就曾在記者會上說，已經支付訂金和國際大廠簽約採購1000萬劑疫苗，但直至目前為止，提供給人民接種的卻都是透過COVAX平台獲配的少量AZ疫苗。鄭也藉此痛批陳時中「沒有辦法兌現自己的政治承諾，不應該負責任嗎？不應該被檢討嗎？」

社運人士 鄭村棋

鄭村棋指出，由於這次新冠肺炎的疫苗全世界都有需求，所以牽涉到很多國際角力的問題，並非有錢就能買到，就像美國現在是擁有最多疫苗的國家，他根本也不需要這麼多，而鄭也表示，蔡政府不是說現在是台美關係四十年來最好時刻，但怎麼美方要釋出疫苗卻沒有將台灣優先納入分配名單之中，而這也顯示民進黨執政對於自己的外交太過有自信。

鄭村棋也提到，去年前閣揆林全任董座的東洋製藥，本來要取得德國BioNTech新冠疫苗的在台代理權，但最後卻卡關疾管署破局引發外界質疑涉及內線交易，還有一名民進黨的吳姓立委遭媒體爆料指稱介入其事，鄭痛批「疫苗攸關老百姓的生命，竟然可以把自己的私利弄進去，真是膽大妄為，如果真的有立委去壞了這麼重要的大局，那實在太可惡了。」

總統蔡英文日前向國人信心喊話，宣布國產疫苗最快7月能施打。鄭村棋也對此提出質疑，「為何國產疫苗可以只做完第二期臨床試驗就「緊急授權」使用？它是不是比AZ疫苗還更危險？」並指出，去年行政院本來是對國產疫苗寄以厚望，很有信心說水準及各項進度都是全球領先，結果沒想到研發不如預期，進度落後卡關，而現在因為疫情告急，衛福部居然還打算用「緊急授權」的方式來搪塞，感嘆萬一之後國產疫苗施打出現問題，又該誰要來負起這個責任呢？

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(中時新聞網)