拚防疫宅在家，度過了第一個週末後，你的壓力釋放了嗎？如果你為自己、家人、小孩尋找下班、下課後的娛樂選擇，可參考本篇整理，讓你輕鬆是第三級防疫的壓力。

【GeForce NOW超過 61 款遊戲加入5月遊戲庫】

GeForce NOW 在五月份將有超過 61 款遊戲加入 GeForce NOW 遊戲庫中。其中包含來自開發商 Experiment 101 與 THQ Nordic 的全新開放世界動作角色扮演遊戲《突變紀元 (Biomutant)》，將於 5 月 25 日上市並登陸 GeForce NOW 平台。

在《突變紀元》裡，玩家將扮演一隻擬人化的囓齒動物，透過揮舞手中的刀劍、槍枝及拳腳功夫，探索一個奇異嶄新的開放世界，而遊戲中的突變系統會使這個角色的功夫在遊戲中不斷進化，在旅途中不斷賦予你新的力量和防禦能力，幫助你對抗敵人。PC 玩家一直在引頸期盼《突變紀元》的到來，如今 GeForce NOW 會員將能夠在幾乎所有裝置上，以 GeForce 的遊戲畫質踏上冒險旅程。

超過 61 款遊戲加入GeForce NOW 5月遊戲庫。（摘自NVIDIA提供）

熱門遊戲《黑色沙漠》及《控制》也攜手台灣大哥大，在五月份推出社群抽獎活動。此外限時免費加入 GeForce NOW 白金會員，再送《控制 - 終極合輯》遊戲序號：即日起至 5 月 31 日止，限時限量 Basic 基本方案用戶可獲得 GeForce NOW「Premium 白金會員」前 30 天免費優惠碼，新申辦 Premium 白金會員方案的用戶可於活動頁面報名登記資料，有機會取得限量 100 組《控制 - 終極合輯》遊戲序號。

5 月份還有超過 61 款遊戲加入 GeForce NOW 遊戲庫，包含《心靈殺手 (Alan Wake) 》(Steam)（黑暗勢力悄悄逼近 Bright Falls 小鎮，迫使 Alan Wake 在解開謎團並拯救愛人時，遊走在喪失理智的邊緣）、《荒野雙蛟龍：槍神 (Call of Juarez: Gunslinger) 》(Steam)（這是一部向西部拓荒時代致敬的作品。成為不羈的賞金獵人，循著最惡名昭彰的不法之徒的足跡，體驗史詩且暴力的冒險歷程）、《Pine》(Epic Games Store)（開放世界動作冒險遊戲，故事背景設定為人類從未贏得食物鏈頂端地位的模擬世界。當你為了族人尋找新家園時，必須與各式各樣的物種對抗）等。

【微軟Xbox平台】

Xbox Game Pass Ultimate 全新玩家在家防疫，訂閱 Xbox Game Pass Ultimate 首月只要30元，再額外贈送2個月（共3個月）；推薦玩家防疫期間在家可以參與《NBA 2K21》 、《MLB The Show 21》、《FIFA 21》的全新賽事。

Xbox Game Pass 官網。（摘自微軟Xbox官網）

而Xbox Game Pass 近期有不少遊戲新上架，包含《躲避球特攻隊》（可在在《躲避球特攻隊》中組隊並和敵隊大戰一場，在團隊制史詩級多人躲避球中一決勝負。透過投擲、接球、傳球、閃避和衝撞來稱霸躲避球賽）、《The Wild at Heart》（在遊戲世界中你可以指揮小魔法生物、破壞東西、收集戰利品、與敵人戰鬥及建立新道路等，一同探索這個充滿著獨特的世外桃源）、《SnowRunner》（SnowRunner 帶你駕駛超猛車輛，克服由最先進地形模擬技術製成的極端開放式環境。駕駛 Ford、Chevrolet 和 Freightliner 等 40 種酷炫車款，在蠻荒地帶留下你的印記）、《食人鯊》（《食人鯊》是一款單人動作RPG遊戲，設定在墨西哥灣沿岸的無情水域。在開放的海洋、沼澤和河流中為生存而戰，每個深度都潛伏著危險。你唯一的工具是你的智慧和你的下巴，以及在你進食時進化的不可思議的能力）。

微軟說明，全新一批主機（Xbox Series X 及 S）已於05/21再次到貨，各大Xbox 授權經銷商皆有現貨，有興趣的玩家可以參考。

【Sony PlayStation 平台】

SIE宣布自5月18日開始推出2021 年 Days of Play 活動，登記至6 月 1 日止，全球 PlayStation 玩家每次在 PS4 和 PS5 上遊玩遊戲或贏得獎盃時，皆可為一系列的社群目標做出貢獻。達成目標後，所有人都能獲得獎項！而5月22日至23日則是舉辦了PlayStation Plus 多人線上遊玩週末；預計在5月26日推出Days of Play 優惠活動。

SIE自5月18日開始推出2021 年 Days of Play 活動。（摘自PlayStation官網）

【就是愛樂高 大人小孩都有新盒組任你選】

如果偏好喜愛動手玩，樂高（LEGO）絕對不可錯過！有鑒於宅在家時間還不短，建議玩家可以挑戰大型盒組，拼裝更有成就感。包含42123 McLaren Senna GTR、10289 天堂鳥 Bird of Paradise（2021/6/1上市）、76191 Infinity Gauntlet(2021/6/1上市）。針對學齡前孩童，推薦10946 家庭冒險號露營 Family Camping Van Adventure（2021/6/1上市）、10947 賽車競賽 Racing Cars（2021/6/1上市）；適合5-9歲兒童的60302 野生動物救援行動 Wildlife Rescue Operation（2021/6/1上市）；60290 滑板公園 Skate Park；41684 心湖城大飯店 Heartlake City Grand Hotel（2021/6/1上市）、41450 心湖城購物中心 Heartlake City Shopping Mall；針對9-12歲則是推薦42122 Jeep Wrangler、42123 McLaren Senna GTR以及71360 Adventures with Mario Starter Course 瑪利歐冒險主機、71383 Wiggler's Poison Swamp Expansion Set 花毛毛的毒沼澤、71387 Adventures with Luigi Starter Course 路易吉冒險主機（2021/8/1上市）。

路易吉正式加入樂高超級瑪利歐系列產品，全新路易吉冒險主機將於8月1日上市。（樂高提供／黃慧雯台北傳真）

【樂天市場推薦多款桌遊 在家殺時間拚智慧】

針對喜愛桌遊的朋友，肯定也在尋找好玩的盒組。樂天市場推薦以下幾款，供有興趣的民眾參考，包含籤籤入扣 Stick Stack（融合不可預測的抽籤運氣、平衡動作訓練小肌肉的遊戲，輕鬆又能快速帶動歡樂氣氛）、印加寶藏（需要靠運氣和冒險精神來獲得勝利的遊戲，規則簡單、節奏明快，過程中直覺性的判斷獲勝的機率或許更高，非常適合親子同樂）、矮人礦坑（分好人與壞人兩方陣營，過程中彼此猜疑扮演的角色，必須靠機智判斷要與誰合作，才能順利挖到金礦，規則簡單上手，但過程變化多端，可以讓孩子趁機耍耍心機）、拉密磚塊牌(Rummikub)（屬於數字邏輯遊戲，規則簡單，但能夠訓練邏輯思考，短時間內做出有利判斷，相當適合用來取代麻將、一家同樂的桌遊）。

由左至右、上至下分別依序是籤籤入扣 Stick Stack、印加寶藏、矮人礦坑、、拉密磚塊牌(Rummikub)等四款桌遊。（樂天市場提供）

(科技)