拚防疫宅在家,度過了第一個週末後,你的壓力釋放了嗎?如果你為自己、家人、小孩尋找下班、下課後的娛樂選擇,可參考本篇整理,讓你輕鬆是第三級防疫的壓力。

【GeForce NOW超過 61 款遊戲加入5月遊戲庫】

GeForce NOW 在五月份將有超過 61 款遊戲加入 GeForce NOW 遊戲庫中。其中包含來自開發商 Experiment 101 與 THQ Nordic 的全新開放世界動作角色扮演遊戲《突變紀元 (Biomutant)》,將於 5 月 25 日上市並登陸 GeForce NOW 平台。

在《突變紀元》裡,玩家將扮演一隻擬人化的囓齒動物,透過揮舞手中的刀劍、槍枝及拳腳功夫,探索一個奇異嶄新的開放世界,而遊戲中的突變系統會使這個角色的功夫在遊戲中不斷進化,在旅途中不斷賦予你新的力量和防禦能力,幫助你對抗敵人。PC 玩家一直在引頸期盼《突變紀元》的到來,如今 GeForce NOW 會員將能夠在幾乎所有裝置上,以 GeForce 的遊戲畫質踏上冒險旅程。

超過 61 款遊戲加入GeForce NOW 5月遊戲庫。(摘自NVIDIA提供)

熱門遊戲《黑色沙漠》及《控制》也攜手台灣大哥大,在五月份推出社群抽獎活動。此外限時免費加入 GeForce NOW 白金會員,再送《控制 - 終極合輯》遊戲序號:即日起至 5 月 31 日止,限時限量 Basic 基本方案用戶可獲得 GeForce NOW「Premium 白金會員」前 30 天免費優惠碼,新申辦 Premium 白金會員方案的用戶可於活動頁面報名登記資料,有機會取得限量 100 組《控制 - 終極合輯》遊戲序號。

5 月份還有超過 61 款遊戲加入 GeForce NOW 遊戲庫,包含《心靈殺手 (Alan Wake) 》(Steam)(黑暗勢力悄悄逼近 Bright Falls 小鎮,迫使 Alan Wake 在解開謎團並拯救愛人時,遊走在喪失理智的邊緣)、《荒野雙蛟龍:槍神 (Call of Juarez: Gunslinger) 》(Steam)(這是一部向西部拓荒時代致敬的作品。成為不羈的賞金獵人,循著最惡名昭彰的不法之徒的足跡,體驗史詩且暴力的冒險歷程)、《Pine》(Epic Games Store)(開放世界動作冒險遊戲,故事背景設定為人類從未贏得食物鏈頂端地位的模擬世界。當你為了族人尋找新家園時,必須與各式各樣的物種對抗)等。

【微軟Xbox平台】

Xbox Game Pass Ultimate 全新玩家在家防疫,訂閱 Xbox Game Pass Ultimate 首月只要30元,再額外贈送2個月(共3個月);推薦玩家防疫期間在家可以參與《NBA 2K21》 、《MLB The Show 21》、《FIFA 21》的全新賽事。

Xbox Game Pass 官網。(摘自微軟Xbox官網)

而Xbox Game Pass 近期有不少遊戲新上架,包含《躲避球特攻隊》(可在在《躲避球特攻隊》中組隊並和敵隊大戰一場,在團隊制史詩級多人躲避球中一決勝負。透過投擲、接球、傳球、閃避和衝撞來稱霸躲避球賽)、《The Wild at Heart》(在遊戲世界中你可以指揮小魔法生物、破壞東西、收集戰利品、與敵人戰鬥及建立新道路等,一同探索這個充滿著獨特的世外桃源)、《SnowRunner》(SnowRunner 帶你駕駛超猛車輛,克服由最先進地形模擬技術製成的極端開放式環境。駕駛 Ford、Chevrolet 和 Freightliner 等 40 種酷炫車款,在蠻荒地帶留下你的印記)、《食人鯊》(《食人鯊》是一款單人動作RPG遊戲,設定在墨西哥灣沿岸的無情水域。在開放的海洋、沼澤和河流中為生存而戰,每個深度都潛伏著危險。你唯一的工具是你的智慧和你的下巴,以及在你進食時進化的不可思議的能力)。

微軟說明,全新一批主機(Xbox Series X 及 S)已於05/21再次到貨,各大Xbox 授權經銷商皆有現貨,有興趣的玩家可以參考。

【Sony PlayStation 平台】

SIE宣布自5月18日開始推出2021 年 Days of Play 活動,登記至6 月 1 日止,全球 PlayStation 玩家每次在 PS4 和 PS5 上遊玩遊戲或贏得獎盃時,皆可為一系列的社群目標做出貢獻。達成目標後,所有人都能獲得獎項!而5月22日至23日則是舉辦了PlayStation Plus 多人線上遊玩週末;預計在5月26日推出Days of Play 優惠活動。

SIE自5月18日開始推出2021 年 Days of Play 活動。(摘自PlayStation官網)

【就是愛樂高 大人小孩都有新盒組任你選】

如果偏好喜愛動手玩,樂高(LEGO)絕對不可錯過!有鑒於宅在家時間還不短,建議玩家可以挑戰大型盒組,拼裝更有成就感。包含42123 McLaren Senna GTR、10289 天堂鳥 Bird of Paradise(2021/6/1上市)、76191 Infinity Gauntlet(2021/6/1上市)。針對學齡前孩童,推薦10946 家庭冒險號露營 Family Camping Van Adventure(2021/6/1上市)、10947 賽車競賽 Racing Cars(2021/6/1上市);適合5-9歲兒童的60302 野生動物救援行動 Wildlife Rescue Operation(2021/6/1上市);60290 滑板公園 Skate Park;41684 心湖城大飯店 Heartlake City Grand Hotel(2021/6/1上市)、41450 心湖城購物中心 Heartlake City Shopping Mall;針對9-12歲則是推薦42122 Jeep Wrangler、42123 McLaren Senna GTR以及71360 Adventures with Mario Starter Course 瑪利歐冒險主機、71383 Wiggler's Poison Swamp Expansion Set 花毛毛的毒沼澤、71387 Adventures with Luigi Starter Course 路易吉冒險主機(2021/8/1上市)。

路易吉正式加入樂高超級瑪利歐系列產品,全新路易吉冒險主機將於8月1日上市。(樂高提供/黃慧雯台北傳真)

【樂天市場推薦多款桌遊 在家殺時間拚智慧】

針對喜愛桌遊的朋友,肯定也在尋找好玩的盒組。樂天市場推薦以下幾款,供有興趣的民眾參考,包含籤籤入扣 Stick Stack(融合不可預測的抽籤運氣、平衡動作訓練小肌肉的遊戲,輕鬆又能快速帶動歡樂氣氛)、印加寶藏(需要靠運氣和冒險精神來獲得勝利的遊戲,規則簡單、節奏明快,過程中直覺性的判斷獲勝的機率或許更高,非常適合親子同樂)、矮人礦坑(分好人與壞人兩方陣營,過程中彼此猜疑扮演的角色,必須靠機智判斷要與誰合作,才能順利挖到金礦,規則簡單上手,但過程變化多端,可以讓孩子趁機耍耍心機)、拉密磚塊牌(Rummikub)(屬於數字邏輯遊戲,規則簡單,但能夠訓練邏輯思考,短時間內做出有利判斷,相當適合用來取代麻將、一家同樂的桌遊)。

由左至右、上至下分別依序是籤籤入扣 Stick Stack、印加寶藏、矮人礦坑、、拉密磚塊牌(Rummikub)等四款桌遊。(樂天市場提供)

