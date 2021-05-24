衛福部部立桃園醫院繼年初爆發群聚感染後，再度傳出院內確診，一名在加護病房的護理師採檢陽性，疑似確診新冠肺炎，據了解該護理師並未照顧新冠肺炎患者，感染源來自社區，但院方也不敢大意，緊急匡列近百名醫護和病患篩檢，初步結果都是陰性，目前也持續分艙分流觀察中。

有桃園醫院護理師指出，在第三加護病房服務的一名護理師，昨篩檢確診新冠肺炎，該護理師很熱心，常常會切水果給護理站同仁吃，幾乎所有醫護都吃過她切的水果，但所有近距離接觸者至今都還在值勤，院方以「人力吃緊」要求大家繼續堅守崗位，大家都人心惶惶。

據悉第三加護病房並未收治新冠肺炎患者，僅收治其他重癥病患，該疑似確診護理師感染源仍待釐清，衛生局則強調目前正在疫調釐清中。

桃園醫院則指出，對於外傳有護理師確診，目前正在調查處理中，相關緊急措施亦同步進行。初步評估，染疫來源為社區感染，以目前疫情發展進入社區感染的階段，這樣的狀況實難避免，然而桃園醫院已準備好相關因應措施與作為，期能提供民眾安全的就醫環境，並保障醫院整體的安全。

(中時 )