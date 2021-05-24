社會處連結整合六大行善志工團，出錢出力，花費10萬元，出動40名人力，用周末整整2天將被大火燒掉的房子打造得煥然一新，還有重新整理客製的二手家具。（社會處提供／謝瓊雲彰化傳真）

社會處連結整合六大行善志工團，出錢出力，花費10萬元，出動40名人力，用周末整整2天將被大火燒掉的房子打造得煥然一新，還有重新整理客製的二手家具。（社會處提供／謝瓊雲彰化傳真）

社會處連結整合六大行善志工團，出錢出力，花費10萬元，出動40名人力，用周末整整2天將被大火燒掉的房子打造得煥然一新，還有重新整理客製的二手家具。（社會處提供／謝瓊雲彰化傳真）

社會處連結整合六大行善志工團，出錢出力，花費10萬元，出動40名人力，用周末整整2天將被大火燒掉的房子打造得煥然一新，還有重新整理客製的二手家具。（社會處提供／謝瓊雲彰化傳真）

孩子們看著被火燒光的家變了新模樣，難掩興奮，志工團也準備許多小點心，祝賀借住宮廟棲身的一家人，能重新搬回他們熟悉的家園。（社會處提供／謝瓊雲彰化傳真）

疫情嚴峻中，社會仍處處有溫暖！彰化和美一家7口中低收入家庭，因一場大火燒毀租屋處，只能暫時借住附近宮廟，在彰化縣政府社會處號召下，6大行善志工團出錢又出力，利用周末出動40名志工重建遭祝融的屋子，還提供整理過的二手家具，讓這家人能再搬回煥然一新的家中安穩度日。

這戶弱勢家庭包含78歲老奶奶，50幾歲的兒子當工地臨時工開怪手，因疫情爆發後工作量銳減，40幾歲的兒媳則在附近工廠當作業員兼職打工，4名子女分別就讀國小中低年級和幼兒園，夫妻收入並不穩定，只能靠中低收入補助，勉強維持生計。

今年3月一場無名火，將他們租屋處一樓燒毀，二樓燻黑、家當也泡水全沒了，受困一家人緊急被送往醫院治療，所幸平安無礙，出院後在縣府社會處協助安排下，暫時借住附近宮廟棲身，因收入有限，無力負擔房屋修繕，彰化縣長王惠美得知，只是社會處整合社會資源出手相助。

社會處救助科長林漢岳表示，伊格魯修繕志工團、彰化縣永旭慈善會、五姥關懷協會、甘霖慈善積德會、修圓行善團，和福寶社區二手家具等6個社福團體，出錢出力，15、16周末兩天出動40名志工，戴起口罩、捲起袖子，揮汗修繕房屋、再製二手家具，老舊配電線也全部更新。

當天孩子們回到煥然一新的家，全都難掩驚喜與興奮，讓累了兩天的志工們也感動得紅了眼眶，夫妻倆也可以放心出門工作賺錢。

社會處指出，目前二樓空間仍需一家人自行打掃整理，若民眾欲給予協助，或有其他弱勢民眾在疫情期間遭遇生活難題，請撥打「1957」社會處專線，將有專人解答並提供相關協助。

(中時 )