中央疫情流行指揮中心24日公布國內新增新冠肺炎本土確診病例，校正回歸部分苗栗縣出現2例確症，其中案4905住在三灣鄉，近期並無出國史，5月20日發現身體不適，連續3日都未外出，23日確診，案4906則住在造橋，是一名業務員，有萬華活動史，曾自行開車前往桃園、宜蘭等地拜訪客戶，21日就醫急診後，23日確診，衛生局已匡列接觸者共14人，實施居家隔離中。

中央疫情流行指揮中心24日所公布本土確診病例，校正回歸中苗栗新增2例，案4905，是53歲男性，家住三灣，同住有10名家人，目前縣府衛生局所公布的疫調足跡非當簡單，僅指他於5月17日至19日間，除上班外未外出，5月20日至22日，因身體不適未外出，23日上午10點至1點30分，曾赴永和山水庫散步，全程都有配戴口罩。

案4906則是63歲男性，4名家人同住，從5月18日起至20日止，曾自行開車分別至桃園南崁、桃園觀音、宜蘭冬山等3地拜訪客戶，21日因身體不適赴苗栗某醫院急診，22日在家未門，23日確診。

衛生局獲報立即啟動疫調、採檢及清消等防疫工作，並安排確診者進入醫院負壓病房收治中，目前已掌握同住接觸者共14人，都予居家隔離及採檢中。其餘接觸者及足跡正擴大調查中。

(中時 )