據傳台北捷運公司有第二波感染，疑似是清潔人員和保全，媒體問到是否針對大眾運輸有進一步規範？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，無論公司、政府部會等都有在疫情嚴峻當下推行分組以及居家辦公，北捷也是其中一環，希望各單位都能利用企業持續營運指引來降低疫情帶來的後續影響。

媒體再問，北捷這次因為是清潔人員和保全，也就是第一線傳出確診，因為上述人員與民眾接觸密集，是否會將上述人員列入疫苗優先施打名單？另外這次染疫是否還包含北捷內部員工？莊人祥表示，要再確認是否已將大眾運輸員工納入下批依苗優先施打的名單中，內部員工是否有確診還要再了解。

至於台北有第二間長照機構傳出染疫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，長照機構也是防疫當中的重點，去年已有針對長照機構做相關演練，當然也希望今年能減少探望頻率，現在就請長照機構按照SOP嚴格執行，尤其對於相關工作人員的健康監測、自我防護，以及生活上應避免與有可能接觸風險區域的接觸者，更要把自身防護做好。

另外，院民的健康監測也在持續進行，也減少院內院外的聯通，這樣會比較能做到避免染疫。

(中時 )